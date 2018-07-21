Хинтба о моноспектакле "Казанова" в Сухуме: такое событие пропустить нельзя

Генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба на брифинге сообщил, что Народный артист России Евгений Князев выступит с новым моноспектаклем в Сухуме.

"В нашем театре состоится моноспектакль Народного артиста России Евгения Князева с интригующим названием "Казанова".

Это воспоминания о выдающемся спектакле Театра Вахтангова "Три возраста Казановы" по поэме "Феникс" Марины Цветаевой, где играли три великих актера: Ульянов, Яковлев, Князев.

Евгений Князев с большим успехом показывает этот моноспектакль в России. У нас будет живая музыка, в моноспектакле примет участие ансамбль "Каприччио" под руководством Михаила Алхазова. Вечер Евгения Князева с моноспектаклем "Казанова" состоится 6 августа, билеты поступят в продажу 19 июля. Такое событие, естественно, пропустить нельзя", — отметил Хинтба.