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Артур Гараганов
© Фото: doctor.rambler

Гараганов о кофейной зависимости: нейромаркетологи заманивают запахом

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О влиянии запахов, в частности, запаха кофе, на человека в эфире радио Sputnik рассказал доктор психологических наук, профессор, психотерапевт Артур Гараганов.

"Для большинства людей срабатывает самовнушение. По статистике каждый третий человек зависим от кофе, потому что считает, что кофе его бодрит. Это эффект самовнушения, но есть и психическая, и химическая зависимость от кофе. Кофеин психоактивное вещество, относится стимулятором и его можно встретить ив шоколаде, и в коле, и в чае. Поэтому случается, что в случае отмены этого активного вещества, у человека появляются симптомы не всегда приятные.

Секрет нейромаретологов, которые в последние десятилетия все чаще и чаще используют технологии воздействия на физиологию человека, в том, что запах является здесь одним из преимуществ. Он не осознается человеком, но даже, проходя мимо магазина одежды, чувствуя запах, он туда идет.

Здесь срабатывает определенная зона мозга, которая улавливает именно этот запах. В первую очередь запах используется людьми, которые создают профессиональные продажи. Используется запах для того, чтобы стимулировать набор наших поведенческих реакций, привлечь внимание, получить доступ к продукту, дать возможность человеку его попробовать. И после этого чтобы человек вступил в общение с продавцами", — сказал Гараганов в эфире радио Sputnik


Теги:
зависимость, кофе, потребители, Абхазия



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