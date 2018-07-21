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Встреча в расширенном составе руководств Абхазии и Адыгеи состоялось в субботу 21 июля в Сухуме
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Абхазия

Кумпилов об абхазских студентах-медиках в Адыгее: готовы помогать отслеживать их успехи

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Хорошие результаты совместной работы наблюдаются в рамках подписанных соглашений, в том числе, межпарламентских, взаимодействии Общественных палат Абхазии и Адыгеи, а также в сфере науки, культуры и здравоохранения, сказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов на встрече с президентом Абхазии Раулем Хаджимба.

Кумпилов подчеркнул, что отношения между Абхазией и Адыгеей успешно развиваются. 

"У нас есть опыт обмена в сфере медицинских услуг. Медицина Адыгеи готова в дальнейшем помогать своим коллегам из Абхазии. Кроме того, при обращении в медучреждения Адыгеи, жители Абхазии получают всю необходимую медпомощь. И мы готовы это дальше развивать. За последние годы мы начали много высокотехнологичной помощи оказывать на территории республики, не вынося ее за пределы региона. Уверен, есть и другие направления в сфере здравоохранения, по которым мы можем сотрудничать.

Мы развиваем свой медицинский вуз. На лечебном факультете учатся двенадцать представителей Абхазии. Во время моего последнего визита в Москву, я заезжал в Финансовую Академию при правительстве России, что иногда мы практикуем. Из 26 наших студентов все, кроме двоих, показывают хорошие результаты. Я потом с нашим министром разбирался, почему в академию попали студенты, которые показывают не самые лучшие результаты. Потому что будущее республики за ними. Они вернутся и должны будут отдать долг республике.

Мы готовы в таком онлайн режиме сотрудничать и с Абхазией, чтобы здесь чувствовали, как учатся ваши студенты-медики, какими они вернутся", — сказал Кумпилов. 

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов прибыл в Абхазию с однодневным рабочим визитом в субботу 21 июля.





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