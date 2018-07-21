Осипов: автопроизводителю и государству не выгодно, чтобы машина служила долго

"Сейчас основную свою прибыль автопроизводители получают от продажи запасных частей и от обслуживания транспортных средств. Таким же образом поддерживается и дилерская сеть, потому что дилеру выгодно, чтобы вы приехали к нему на обслуживание. Во-вторых, автопроизводителю сейчас не выгодно производить автомобили, которые будут служить нам верой и правдой 10-15-20 лет. Почему? Тут много факторов. Каждая новая машина современнее, чем ее предшественник. На это автопроизводителя толкает сам потребитель, потому что он видит все больше опций в своем автомобиле. Самому производителю важно, чтобы покупали новые модели, которые будут более технологичнее. Именно поэтому во многие узлы и агрегаты закладывается так называемый ресурс. Но не будем сбрасывать со счетов еще несколько факторов. Во-первых, это действия самого правительства, то есть регуляторов автомобильного рынка, которые всегда требуют, чтобы каждая новая модель была более экологически чистой для окружающей среды. Чтобы добиться этой экологической чистоты, если, к примеру, взять силовые агрегаты, то сейчас можем наблюдать, что моторы становятся менее объемными, но при этом они укомплектовываются турбонадувами. Государство путем фискальных инструментов делает владение старого автомобиля невыгодным. Потому что чем более грязное в экологическом смысле у вас транспортное средство, тем больше налогов вы платите., — рассказал автоэкспертв эфире радио Sputnik.



