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Саид Гобечия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гобечия о GRAND OPERA GALA в Сухуме: можно будет и поплакать, и посмеяться

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Оперный певец, организатор проекта GRAND OPERA GALA Саид Гобечия рассказал радио Sputnik Абхазия о предстоящем концерте молодых абхазских оперных исполнителей.

"GRAND OPERA GALA проект, который существует  уже четыре года. Мне кажется, его полюбили абхазские слушатели, потому что у нас всегда полные залы, людям очень нравится. Проект сам по себе необычен, раз в год собираются молодые абхазские оперные исполнители. Проект проходит в Абхазском драматическом театре под патронажем Министерства культуры и историко-культурного наследия. В этом году он пройдет 7 августа. Будет очень здорово. Мы пригласили популярный Московский симфонический оркестр войск национальной гвардии РФ, который гастролирует по всему миру.  Программа выступлений разнообразная, очень интересная. Будет масса всего, что не оставит зрителя равнодушным, будут номера, где можно и поплакать, и посмеяться. На самом деле, программа в этом году подобрана замечательная", — сказал Гобечия.

Концерты в рамках проекта GRAND OPERA GALA состоятся в Абхазском государственном театре 7 и 13 августа.

Теги:
концерты, Абхазский государственный театр, Саид Гобечия, Сухум, Абхазия



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