Гобечия о GRAND OPERA GALA в Сухуме: можно будет и поплакать, и посмеяться

Концерты в рамках проекта GRAND OPERA GALA состоятся в Абхазском государственном театре 7 и 13 августа.
Оперный певец, организатор проекта GRAND OPERA GALA Саид Гобечия рассказал радио Sputnik Абхазия о предстоящем концерте молодых абхазских оперных исполнителей.
Концерты в рамках проекта GRAND OPERA GALA состоятся в Абхазском государственном театре 7 и 13 августа.
В интеллектуальном соревновании по "Своей игре" приняло участие 27 знатоков, которые были разбиты на девять групп, в каждую из которых входило по трое участников.
Чета Мерабовых приезжает в Абхазию не в первый раз. Практический каждый джазовый фестиваль в стране не обходится без вокала Мариам и мелодичного звучания фортепиано Армена. В этом году семья приняла участие в третьем Международном джазовом фестивале Сухум Jazz Fest.
Руководитель информационного портала Всемирного абхазо-абазинского конгресса Амина Лазба в интервью на радио Sputnik рассказала о том, как прошли Игры народа Абаза в Карачаево-Черкесской Республике в рамках фестиваля "Абаза".
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Полузащитник сборной России по футболу и московского ЦСКА Алан Дзагоев рассказал подробности того, как получил травму в первом матче чемпионата мира.
С каждым годом все меньше выпускников школ подают документы в азербайджанские вузы. О причинах рассказали эксперты.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что каждодневные данные о коррупции вызывают у него шок.