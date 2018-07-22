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Амина Лазба
предоставлено Аминой Лазба

Лазба об играх Абаза в КЧР: что-то подобное нужно проводить и в Абхазии

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О том, какая атмосфера царила на Играх народа Абаза, прошедших накануне в Карачаево-Черкесской Республике в рамках фестиваля "Абаза", в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала руководитель информационного портала Всемирного абхазо-абазинского конгресса Амина Лазба.

В Карачаево-Черкесской Республике с 21 по 23 июля проходит традиционный ежегодный культурно-спортивный фестиваль "Абаза". 

Фестиваль  проводится с 2014 года под девизом "Мы – вместе!" и состоит из двух частей: Дня культуры народа Абаза и Игр народа Абаза. 

Игры народа Абаза состоялись 21 июля на территории школы аула Инжич-Чукун. 

"Эти игры всегда проводятся в течение одного дня. В этот раз они начались в 9 часов утра и завершились поздно вечером. Людей не напугало ни палящее солнце, ни вечерний дождь. Царила удивительная атмосфера. Это был большой праздник всеобщего единения, тожества и всеобщего веселья. Общению не помешал языковой барьер. Глядя на этот праздник, мне очень захотелось, чтобы что-то подобное проводилось и в Абхазии", — сказала Амина Лазба. 

Фестиваль проводится в пятый раз, в нем принимают участие делегации и спортивные команды из Турции, Иордании, Абхазии, Москвы, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края.


Теги:
КЧР, Абхазия



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