Лазба об играх Абаза в КЧР: что-то подобное нужно проводить и в Абхазии

О том, какая атмосфера царила на Играх народа Абаза, прошедших накануне в Карачаево-Черкесской Республике в рамках фестиваля "Абаза", в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала руководитель информационного портала Всемирного абхазо-абазинского конгресса Амина Лазба.

В Карачаево-Черкесской Республике с 21 по 23 июля проходит традиционный ежегодный культурно-спортивный фестиваль "Абаза".

Фестиваль проводится с 2014 года под девизом "Мы – вместе!" и состоит из двух частей: Дня культуры народа Абаза и Игр народа Абаза.

Игры народа Абаза состоялись 21 июля на территории школы аула Инжич-Чукун.

"Эти игры всегда проводятся в течение одного дня. В этот раз они начались в 9 часов утра и завершились поздно вечером. Людей не напугало ни палящее солнце, ни вечерний дождь. Царила удивительная атмосфера. Это был большой праздник всеобщего единения, тожества и всеобщего веселья. Общению не помешал языковой барьер. Глядя на этот праздник, мне очень захотелось, чтобы что-то подобное проводилось и в Абхазии", — сказала Амина Лазба.

Фестиваль проводится в пятый раз, в нем принимают участие делегации и спортивные команды из Турции, Иордании, Абхазии, Москвы, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края.



