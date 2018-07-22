Аблотия о Томасе Кокоскир: символ абхазского типажа

"Режиссеры фильма "Белый башлык" искали актера на главную роль. Искали, перебирали и я вспомнил про Томаса и предложил его. У него очень абхазский типаж. Когда его пригласили, тут же утвердили, и после этого мы с ним подружились. Он по характеру был очень теплый и общительный. Он был очень талантливый, а его типаж был очень привлекательным, даже в эпизодических ролях он был заметен. Дело в том, что это типичный абхаз. К сожалению, такие лица сейчас не рекламируют в Абхазии. У Томаса типичное лицо абхаза. Он был очень мужественный и мускулистый, как трос, как пружина. Кокоскир мог сыграть и абхаза, и француза, и итальянца, он был очень многогранный. Этот человек был создан для экрана. После фильма "Белый башлык" его зритель, как певца, не воспринимал. Они знали, что это Хаджарат и все. Он отдал всего себя этому фильму, отдавал всего себя искусству, не выносил халтуру", — вспоминает Вячеслав Аблотия.

Сегодня исполняется 76 лет со дня рождения талантливого абхазского актера, Народного артиста Абхазской АССР Томаса Кокоскир. Всенародную любовь актер получил после выхода фильма «Белый Башлык» по мотивам поэмы Баграта Шинкуба "Песня о скале" в 1975 году. В картине Томас Кокоскир мастерски воплотил образ первого народного абхазского героя — Хаджарате Кяхба. Томас Кокоскир был также профессиональным вокалистом. В его репертуаре были партии из опер «Свадьба Фигаро» Моцарта, «Травиата», «Бал-Маскарад» Верди и другие.