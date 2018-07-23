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Николай Трапш
© Sputnik / Илона Хварцкия

Трапш о расширении НАТО: несмотря на мощь России, Абхазии нужна своя качественная Армия

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Владимир Путин считает, что странам Запада следует серьезно подумать о возможных последствиях включения в НАТО Грузии и Украины. Заявление президента России в эфире радио Sputnik Абхазия комментирует политолог Николай Трапш.

Попытки присоединить Грузию и Украину к альянсу президент России считает безответственными.

19 июля, выступая на встрече с послами и постоянными представителями России, Путин затронул тему присоединения Грузии и Украины к НАТО. По словам президента России, тем, кто стремится сделать это, "следует подумать о последствиях такой безответственной политики".

"На подобные агрессивные шаги, которые представляют прямую угрозу России, будем реагировать соразмерно", — объяснил Путин.

Тему вступления Украины и Грузии в Североатлантический альянс российский президент затрагивал и в интервью телеканалу Fox News во время своего визита в Хельсинки. Тогда глава государства назвал передвижение инфраструктуры НАТО к российской границе угрозой для безопасности страны. "Реакция будет крайне негативной", — пообещал Путин.

В ответ на это генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе встречи с главой правительства Грузии Мамукой Бахтадзе заявил, что Россия не имеет права решать за других, что им следует делать или не делать, отмечает агентство РИА Новости. "Только 29 стран — членов НАТО и Грузия как страна-кандидат могут решать, когда Грузия станет членом альянса", — сказал генсек НАТО.

НАТО – это организация, которая давно вышла за пределы своего правового поля, считает политолог Николай Трапш. По его словам, Союз, как оборонительный, в соответствие с пятой статьей их устава, не существует. Он существует, как наступательный. 

"Расширение НАТО на Восток – это естественный тренд. Сейчас в условиях турбулентного, постоянно меняющегося мира, все, особенно слабые государства, ищут крышу, которая может их защитить. И многие видят это в НАТО. И здесь две стороны одной монеты. С одной стороны, можно вести диалог. И Путин пытался доказать на встрече с Трампом, что нужно поставить этот вопрос в цивилизованные границы. С другой стороны, нужно показывать привлекательность и своего пространства, чтобы не стремились в НАТО. Применительно к Грузии вопрос сводится к одному – насколько НАТО готово еще раз нарушить свои очередные уставные нормы. Речь о принятии государств с неразрешенными территориальными конфликтами. Если они нарушили оборонительность Союза, то все может быть. Поэтому нужно быть готовыми к любому развитию событий и ориентироваться, в том числе, на интересы, обороноспособность и безопасность Абхазии", — сказал Трапш.

Политолог считает, что Россия будет усиливать свою группировку на Кавказе, потому что здесь, помимо Грузии, слишком много и других угроз. На сегодняшний день очень нестабильная Турция и еще более нестабильный Ближний Восток. 

"В условиях стратегического партнерства, партнер потенциально способен и готов помочь. Но очень хотелось бы, чтобы помогать не пришлось. Нужно понимать, что пока нет мирного договора, да даже если он и будет, то вопрос этот за 5-10 лет не разрешится. Какой бы могущественный союзник на Севере не находился, нужны собственные качественный вооруженные силы. Этому нужно больше уделять внимание", — отметил Николай Трапш.




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