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Астамур Мамед-оглы
© Sputnik / Томас Тхайцук

Мамед-оглы о заплыве через Босфор: абхазские флаги были единственными на финише

Радио
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О том, как спортсмену-любителю из Абхазии Астамуру Мамед-оглы удалось покорить пролив Босфор во время юбилейного XXX межконтинентального заплыва, он рассказал в интервью Sputnik Абхазия.

Ежегодный межконтинентальный заплыв через пролив Босфор, тридцатый по счету, в котором участвовали двое спортсменов из Абхазии, состоялся в Турции 22 июля. Участие в нем приняли двое абхазских спортсменов Астамур Мамед-оглы и Борис Барциц. 

"Я стал 1205 среди 2500 участников в общей категории, а в своей возрастной категории я занял 137 место. Это было очень приятно. Когда мы отплывали, наши семьи и соотечественники провожали нас с флагами. И когда финишировали, так же с флагами встречали. Было очень приятно. Кстати, абхазские флаги были единственными, больше никто с флагами не был. Все подходили, спрашивали, откуда вы, что за страна. Атмосфера великолепная, организация замечательная. Все прошло на высшем уровне. Соревнованиями и результатом доволен. Учитывая то, что еще три месяца назад я не мог проплыть и 500 метров. У нас не было цели занять призовые места. В принципе это невозможно, потому что там участвуют олимпийские чемпионы, профессиональные пловцы, а мы просто любители, которые участвовали, чтобы преодолеть себя", – рассказал Мамед-оглы.





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