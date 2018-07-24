Пилия рассказал, когда картой "Апра" можно будет расплатиться в России

О том, как реализуется проект интеграции национальных платежных систем "Мир" и "Апра" в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал исполнительный директор НПС "Апра" Леон Пилия.

"Реализация проекта разбита на два этапа. Работа по направлениям ведется параллельно. Мы планируем вначале начать обслуживание карт "Мир" в Абхазии. Первые транзакции пройдут в ноябре 2018 года. Выход нашей карты в инфраструктуру платежной системы России, ожидается в первом квартале 2019 года", — рассказал Пилия в эфире радио Sputnik Абхазия.

По словам Пилия, принципы тарификации будут стандартными.

"Когда вы выезжайте за пределы республики и оплачиваете нашей картой услуги в магазине, в ресторане, в гостинице или оплачиваете медицинские услуги посредством наших банковских карт, комиссия с карты "Апра" взиматься не будет. Если же вы снимаете деньги через банкомат, будет взиматься определенная комиссия. О размерах комиссии мы проинформируем позже, но я вас могу уверить, что тарифы будут умеренными, лояльными и комфортными для держателей карт", — уточнил исполнительный директор НПС "Апра".

Национальная платежная система АПРА была создана в 2012 году для внедрения современных банковских продуктов и услуг и развития платежной карточной инфраструктуры.