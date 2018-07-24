Адлейба: грузинским боксерам рано или поздно придется с нами встретиться

Пресс-конференция боксеров Игоря Адлейба и Батала Чежия в Sputnik Абхазия состоялась 24 июля.

В июле этого года Абхазия пристально следила за двумя напряженными боями. Игорь Адлейба и Батал Чежия встретились на ринге с боксерами из Грузии. Оба абхазских спортсмена досрочно завершили выступление, отправив соперников в нокаут.

"Единственная сложность была в том, что изначально у меня был соперник из Узбекистана, который не смог приехать на вечер бокса по состоянию здоровья, – рассказывает Игорь Адлейба. – После мне назначили другого соперника из Грузии, через пару дней он тоже отказался боксировать», — рассказал Адлейба.

Оба спортсмена столкнулись с тем, что от поединков с ними по разным причинам отказались грузинские спортсмены.

"Я с этим сталкиваю впервые. Они отказываются, причину объясняют по-разному. То состояние здоровья, то не смогли сделать визу. Я все-таки думаю, что это совпадение. Но рано или поздно нам придется с ними боксировать, хотят они этого или нет. Мы растем, рейтинг наш поднимается. Если они тоже хотят подниматься, нам рано или поздно придется встретиться с грузином, или мексиканцем, или с абхазом, нам придется боксировать", — отметил спортсмен.

На вечере профессионального бокса, который состоялся 14 июля в Екатеринбурге, Игорь Адлейба должен был встретится со спортсменом из Грузии Мерабом Туркадзе. Но Туркадзе отказался от боя с Игорем Адлейба. Абхазский спортсмен встретился с армянином Михаилом Авакяном.

В декабре 2017 года абхазский боксер Батал Чежия стал чемпионом СНГ и Славянских стран в боксерском шоу, проходившем в Москве. Тогда вместо его соперника из Камеруна Даниеля Негата на ринг должен был выйти спортсмен из Грузии, но за два дня до начала турнира, ссылаясь на то, что не успевает сделать визу, грузинский боксер отказался от боя.