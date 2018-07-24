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Владимир Шаманов
© Sputnik . Михаил Климентьев

Шаманов: Россия не позволит повторить "пятидневную войну" на Кавказе

Радио
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Председатель Комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Владимир Шаманов оценил вероятность повторения событий августа 2008 года на Кавказе.

Отвечая на вопросы журналистов Абхазии, Северной и Южной Осетии в ходе пресс-тура, организованного МИА "Россия сегодня", Шаманов подчеркнул, что границы государств в принципе являются потенциально опасной зоной, особенно на Кавказе. Однако в данный момент эти республики гарантированно защищены от агрессии.

"Как будут дальше развиваться события? Я думаю, тот шаг, который был предпринят после признания двух государств, был реализован в виде присутствия военных баз. Главная военная сила гарантированно обеспечивает защиту интересов и инфраструктуры", –  заявил Шаманов.

Он также подчеркнул важность ведения переговорных процессов.

"Как сегодня мы говорим деятелям Киева: "Россия не является стороной конфликта, разговаривайте с руководством непризнанных республик ЛНР и ДНР. Кто мешает руководству Грузии организовывать диалог с руководством ваших республик? Никто". На сегодняшний день у меня, как у военного человека полное спокойствие по вопросу стабильности, прежде всего для мирного населения", — сказал Шаманов. 




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