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Режиссер фильма Там Миша лежит Инар Нармания.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Лауреат Сухумского кинофестиваля рассказал о мечтах снимать в Абхазии

Радио
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Картина "Меня зовут Махаз" по мотивам новелл Михаила Лакрба попала в конкурсную программу фестиваля короткометражного кино "Короче" в Калининграде. О своих ожиданиях от фестиваля и о картине "Меня зовут Махаз" в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал режиссер Инар Нармания.

"На фестивале в основном короткометражки выпускников либо дебютные короткометражные фильмы режиссеров, которые заканчивали российские вузы. Судя по составу жюри и приглашенных гостей фестиваля, а там заявлены именитые люди: режиссеры, продюсеры, актеры и других деятелей киноискусства российского, я думаю, это будет достаточно престижный фестиваль, куда приедут довольно-таки интересные люди", — сказал Нармания.

Молодой режиссер отметил, что не ждет от фестиваля ничего сверхъестественного, но хочется верить, что людям картина понравится.

"Я среди новелл искал такое произведение, где можно было бы стать соавтором, где можно было бы домыслить сюжет. Как получилось, мне сложно судить, но хочется верить, что людям понравится. Я хочу заниматься кинематографом в Абхазии, и это первостепенная моя задача", — отметил Нармания в интервью радио Sputnik Абхазия.      

На Сухумском международном кинофестивале, который проходил в Абхазии, картина "Меня зовут Махаз" режиссера Инара Нармания вошла в тройку победителей фестиваля, она завоевала з место. Короткометражка также получила специальный приз — "Самое оригинальное прочтение новеллы".

Первый Сухумский международный кинофестиваль проходил в Абхазии со 2 по 6 апреля. В нем приняли участие 32 работы режиссеров из Абхазии, Западной Европы, России, СНГ, а также Марокко, Туниса, Южной Кореи, Ирана, Узбекистана, Венгрии.




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