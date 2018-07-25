Трапш: чего не хватает для привлечения туристов в Абхазию

По мнению Николая Трапш, для привлечения туристов в Абхазию не хватает единого информационного пространства о тех услугах, которые предоставляются в Абхазии.

"К примеру, когда я принимал участие в мероприятии в Стамбуле, проблем не было. Зашел на Booking.com или другие ресурсы, все, что нужно подобрал, связался, нашел именно то, что необходимо. Информация об Абхазии представлена, но представлено все разрозненно. Сейчас на уровне многих субъектов Российской Федерации, особенно привлекательных в туристическом смысле, существуют целые специализированные порталы, где можно получить всю информацию", — отметил Трапш.

Еще одним важным моментом эксперт назвал транспортный вопрос.

"Есть значительный сегмент людей, которые путешествуют не на личных автомобилях. Проблема перемещения, безусловно, существует. Понятно, что решить ее исключительно частной инициативой нельзя. Можно, конечно, каждые 15 минут пускать маршрутку из Пицунды в Сухум, но это не прибыльное мероприятие, которое обанкротится. Но тогда нужно организовать какое-то регулярное сообщение, четко по времени. Все, что идет по основной трассе "Псоу-Сухум" — там все понятно, но как только мы уходим чуть в сторону, то уже возникают вопросы. Если кто-то захочет самостоятельно добраться, к примеру, в Лыхны или за Сухум, то это будет проблематично. Почему мы говорим, что Гагра более популярна? Потому что там все эти годы был больше поток туристов, она ближе и доступнее и с точки зрения логистики, и с точки зрения всего спектра услуг. Но если мы хотим использовать весь рекреационный потенциал Абхазии, то нужно использовать и то, что есть в Восточной Абхазии. О Восточной Абхазии практически ничего не известно, только приезжая сюда, люди узнают о ней", — сказал Николай Трапш.

Он считает, что в Абхазии нужно разработать и принять единую государственную программу, которая будет полностью прописана как с точки зрения туризма, так и с точки зрения экономики, потому что не может отдельно существовать достопримечательность и отдельно экономический интерес и интерес государства.