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Сергей Назаров
© Фото: academygps

Назаров о ситуации в Греции: от верхового пожара не на всяком автомобиле уедешь

Радио
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Ситуация с лесными пожарами в Греции осложняется жарой и особенностями рельефа, считает специалист по ликвидации чрезвычайных ситуаций Сергей Назаров.

Число погибших в результате лесных пожаров в Греции выросло до 74 человек, сообщает Sputnik Греция со ссылкой на пожарную службу.

"Местность там горная, что предполагает отсутствие воды. Во-вторых, там бушуют лесные пожары и, судя по тем трагедиям, которые уже случились, это, так называемые, верховые пожары, то есть, когда горят верхушки деревьев. Верховые пожары распространяются с очень большой скоростью. Им практически невозможно противостоять. Скорость распространения верхового пожара в такой пиковой ситуации может достигать 60 километров в час, то есть от него человек практически не может убежать, даже не на всяком автомобиле уедет", — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

Пострадали почти двести человек. Происходящее уже назвали одной из крупнейших национальных трагедий. Во вторник был объявлен трёхдневный траур. По мнению председателя греко-российского клуба "Диалог" Фёдора Игнатиадиса Греция оказалась не готова к такому масштабу бедствия.  


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