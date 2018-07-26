Затулин: не вижу перспектив вхождения Абхазии и Южной Осетии в СНГ

"Я перспектив вхождения Южной Осетии и Абхазии в СНГ на сегодняшний день не вижу. СНГ – это организация, в которой состоят государства, возникшие на развалинах бывшего Советского Союза за вычетом Грузии, которая официально вышла из СНГ, Украины, которая все время заявляет, но никак не дооформит свой выход и пока формально состоит в СНГ. И с самого начала особая позиция связана с Туркменией. Республики Прибалтики в СНГ никогда не входили. СНГ, на мой взгляд, историко-географическое понятие", — сказал Затулин.

По мнению депутата, к СНГ можно относиться двояко — как к организации и как к пространству.

"Организацию СНГ, как правило, критикуют за недееспособность, за неспособность быть локомотивом интеграции. На мой взгляд это не справедливо, это завышенные претензии. Но эти завышенные претензии к СНГ созданы устроителями Беловежской пущи, которые предприняли попытки обмануть население собственных стран – России, Украины и Беларуссии. В демографических целях в Беловежской пуще подписали декларацию, где заявили, что СНГ будет более прочной, более современной формой объединения, чем СССР. Это было вранье с самого начала, призванным успокоить. Не может быть союз государств более прочным объединением, чем одно государство. Кто-то называет СНГ бракоразводной конторой, но, безусловно, Содружество Независимых Государств играло и играет определенную роль. Я против того, чтобы мы перестали рассматривать СНГ, как организацию. Все-таки во всем мире существование СНГ считается определенным признаком российской зоны влияния. Хотя бы из этой точки зрения нам не выгодно быть могильщиками СНГ", — отметил первый заместитель председателя Государственной Думы России по делам СНГ.

Затулин также добавил, что, с другой стороны, полагаться на СНГ, как на оперативную, дееспособную организацию, способную решать проблемы, не приходится, потому что в СНГ давно есть группы по интересам.

СНГ было основано главами РСФСР, Белоруссии и Украины путём подписания 8 декабря 1991 года в Вискулях (Беловежская пуща) "Соглашения о создании Содружества Независимых Государств", известное как Беловежские соглашения.