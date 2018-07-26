Джинджолия: педофилы в Абхазии будут караться жесточайшим образом

"Поправки, которые были приняты сегодня, созрели давно. На протяжении последних четырех лет происходили различные неприятные истории, связанные с совращением малолетних, с половыми преступлениями в отношении несовершеннолетних. Степень наказания за подобные преступления мы сочли неприемлемыми, планки наказания низкими. Поэтому после очередного громкого скандала решили усугубить эти наказания. Поправки были приняты в двух чтениях. Устранены так называемые «вилки» сроков, то есть разница между верхней и нижней планкой наказания, устранена возможность выхода из мест наказания по условно-досрочному освобождению. Я считаю, что это отразит отношение нашего государства к подобного рода преступлениям. То есть половые преступления в отношении несовершеннолетних в Абхазии будут караться жесточайшим образом", — сказал депутат.

В четверг 26 июля на депутат Парламента Абхазии в окончательном чтении приняли изменения в Уголовный Кодекс, касающиеся наказания за половые преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних.