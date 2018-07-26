19:59 26 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.95
  • EUR73.82
Поиск
Алхас Джинджолия
© Sputnik .

Джинджолия: педофилы в Абхазии будут караться жесточайшим образом

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Работа VI созыва Парламента Абхазии (95)
31020

Поправки в Уголовный Кодекс Абхазии, касающиеся ужесточения наказания за половые преступления в отношении несовершеннолетних, назрели давно, отметил в эфире радио Sputnik Абхазия депутат Парламента республики Алхас Джинджолия.

"Поправки, которые были приняты сегодня, созрели давно. На протяжении последних четырех лет происходили различные неприятные истории, связанные с совращением малолетних, с половыми преступлениями в отношении несовершеннолетних. Степень наказания за подобные преступления мы сочли неприемлемыми, планки наказания низкими. Поэтому после очередного громкого скандала решили усугубить эти наказания. Поправки были приняты в двух чтениях. Устранены так называемые «вилки» сроков, то есть разница между верхней и нижней планкой наказания, устранена возможность выхода из мест наказания по условно-досрочному освобождению. Я считаю, что это отразит отношение нашего государства к подобного рода преступлениям. То есть половые преступления в отношении несовершеннолетних в Абхазии будут караться жесточайшим образом", — сказал депутат.  

В четверг 26 июля на депутат Парламента Абхазии в окончательном чтении приняли изменения в Уголовный Кодекс, касающиеся наказания за половые преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних. 

Темы:
Работа VI созыва Парламента Абхазии (95)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Александр Гапоненко
    В поисках справедливости

    Защитник прав нацменьшинств в Латвии, находясь в тюрьме в Риге, просит Международный уголовный суд предотвратить его преследование со стороны Полиции безопасности.

  • Клайпеда - вид города
    Не место для дискуссий

    Депутата Клайпеды, который обвинил "лесного брата" в причастности к убийствам тысяч литовцев, обсыпали мукой.

  • За решеткой
    По ком тюрьма плачет

    Депутаты парламента Молдовы утвердили поправки в Уголовный кодекс, согласно которым вводится наказание за жесткое обращение с животными.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Свадьбы в Абхазии
Свадебный переполох: где сыграть свадьбу в Абхазии
Трое львов напали на крокодила
Львы против крокодила: схватка попала на видео
Доминирующие языки
Трудности перевода: какие языки стоит учить

Соцсети

Sputnikabkhazia