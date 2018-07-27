Косачев об отношениях Абхазии и России: проблемы означают, что мы равные партнеры

"Думаю, если бы в наших отношениях все было безоблачно и проблем бы не было, это было бы подтверждением того, что Россия не относится к Абхазии и Южной Осетии, как к равным партнерам, что она всем управляет и проблемы решает так, как ей нужно. А вот то, что у нас есть проблемы в отношениях, означает, что у нас отношения равных суверенных государств. Каждое из государств имеет национальный интерес, свою стратегию развития, и каждое вправе, эту стратегию реализовывать, отстаивать свои национальные интересы. Проблемы есть, объективная констатация, но я в этом не вижу никаких оснований для тревоги. Мы в состоянии обсуждать любые проблемы открыто, решать их к взаимному удовлетворению. Этих проблем уже достаточно много осталось в прошлом, и я уверен, что ни одна из этих проблем не вырастет в какую-то конструкцию, которая будет наши отношения отравлять. Я уверен, что это не входит в планы России, Абхазии, Южной Осетии", — отметил Косачев.