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Аэлита Шакая
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Врач Шакая о гепатите: самолечение порой приводит к смерти

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О гепатите и о том, насколько важным является правильное лечением инфекционного заболевания, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала врач-гепатолог Аэлита Шакая.

"Хочу, чтобы люди осмысленно подходили к лечению гепатита. Многие считают, что могут через интернет заказать лекарства и пропить их самостоятельно. Это очень опасно, порой это приводит к летальному исходу. Не надо относится к этим лекарствам, как к таблеткам от гриппа. Это серьезные препараты, которые обладают серьезным действием, у которых есть куча противопоказаний. Очень часто обращаются пациенты, которые самостоятельно купили препараты, и без контроля, динамики, анализов, приходят через три месяца или полгода, а эффекта от терапии нет", — рассказал врач-гепатолог Шакая.  

Ежегодно 28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. Он был провозглашен Всемирной организацией здравоохранения.

Гепатит — воспаление печени, вызываемое вирусной инфекцией, является одним из самых распространенных и серьезных инфекционных заболеваний в мире.

Существует пять основных вирусов гепатита, определяемых как типы A, B, C, D и E. В зависимости от типа гепатита люди могут заразиться либо от инфицированных жидкостей организма, либо от зараженных пищевых продуктов и воды.




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