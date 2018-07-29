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Нуржан Шабданбаева
© Sputnik Табылды Кадырбеков

Врач о гайморите: лечение с помощью Google может привести к летальному исходу

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При гайморите воспаление из гайморовых пазух может перекинуться на головной мозг сказала и. о. заведующего отделением оториноларингологии национального госпиталя Минздрава КР Нуржан Шабданбаева.

В беседе на радио Sputnik Кыргызстан она рассказала, что первые признаки гайморита — это головная боль в области лба и гнойные выделения из носа.

"Осложнения гайморита бывают очень серьезными. К примеру, риногенный менингит — это когда гной из гайморовых пазух переходит в головной мозг. Это заболевание очень сложно лечится и в большинстве случаев приводит к летальному исходу", — сказала Шабданбаева.

Врач добавила, что с развитием Интернета люди все чаще пытаются лечиться самостоятельно, хотя делать этого категорически нельзя. Антибиотик для лечения гайморита нужно подбирать для каждого человека персонально, исходя из определенных показателей, а это может сделать только профессионал.

Резкий перепад температур  в летнее время, как ни странно, может стать причиной обострения гайморита. Особенно часто обострение случается с теми, чья иммунная система дала сбой. Таким людям достаточно с уличной жары два-три раза попасть под холодные струи воздуха от кондиционера, и простуда гарантирована.




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