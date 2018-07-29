Щелканов о росте ВИЧ-инфицированных: результат безответственного поведения

"Проблема социальная. Совет всегда один и тот же – это ответственное поведение. Когда вирусологи призывают к ответственному поведению, никто не воспринимает. Причем не только на примере ВИЧ-инфекций, тот же грипп. Казалось бы, достаточно привиться против гриппа, но у нас многие люди отказываются от вакцинации. С ВИЧ-инфекцией же все гораздо хуже, тут раз ошибешься и эта на всю жизнь. Разовая ошибка может привести к громадным последствиям не только для тебя, но и для всей твоей родни. Как воспитать в человеке ответственное поведение? Ты должен понимать, что ВИЧ-инфекция, как минное поле. Эта проблема социальной психологии, причем практической социальной психологии", — сказал Щелканов в интервью радио Sputnik Таджикистан.

В Центральной Азии и Восточной Европе число больных, зараженных вирусом иммунодефицита человека неуклонно растет, начиная с начала 2010-х, сообщают на международной конференции по борьбе со СПИДом, проходящей в Амстердаме. Специалисты объединенной программы ООН по борьбе с ВИЧ/СПИД отмечают в своем докладе, что в конце 2017 года среди 1,4 миллиона человек, живущих с ВИЧ в Восточной Европе и Центральной Азии, 73% были осведомлены о своем ВИЧ-статусе. В 2016-м эта цифра составляла 69%.