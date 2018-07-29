Шамба о брате Тарасе: во многом благодаря ему втянулся в защиту абхазского народа

Известный в Абхазии политик Сергей Шамба в эфире радио Sputnik рассказал о том, какое влияние оказал на него старший брат Тарас. Общественному и политическому деятелю, доктору юридических наук, профессору Тарасу Шамба сегодня исполнилось 80 лет.

"Нам с детства как-то привили патриотизм. Отец в своей известной речи соответствующим образом охарактеризовал политику Грузии в отношении Абхазии.

Брат старше меня на 13 лет. Когда я еще школьником был, от брата слышал всегда речи, как раз тогда были выступления 1960-х гг. Я внимательно его слушал, много разговоров было о судьбе абхазского народа. Особенно тогда, когда был всплеск национально-освободительной борьбы, я прислушивался к нему. И во многом благодаря отцу и брату, я в 24 года втянулся в борьбу абхазского народа за свои права. Конечно же, он оказал на меня большое влияние. Мы советуемся по важным вопросам, он уже тоже со мной советуется. Во всех своих значительных действиях всегда советовался с братом", — сказал Сергей Шамба.

Тарас Шамба прошел путь от старшего преподавателя до профессора кафедры государственного строительства и права Академии общественных наук при ЦК КПСС (ныне Академия государственной службы при Президенте РФ). Он являлся народным депутатом СССР.

Тарас Шамба автор более 300 научных публикаций по проблемам государственности, демократии, законности, правопорядка, национально-государственного устройства. Труды Тараса Шамба широко известны научной общественности, а патриотическая деятельность по сплочению прогрессивных демократических сил Абхазии и Кавказа получила международное признание. В 1992году он был избран Президентом Всемирного конгресса абхазо-абазинского (абаза) народа, который возглавлял 25 лет.

Тарас Шамба – лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени.