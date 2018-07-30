Ардзинба: показатель эффективности работы главы района – создание рабочих мест

Постановление "О мерах по развитию предпринимательства и стимулированию деловой активности в административно-территориальных единицах Республики Абхазия" расширит функционал и обязанности местных органов власти, сказал министр экономики Адгур Ардзинба.

Кабинет министров республики на прошедшем в четверг 27 июля заседании принял постановление "О мерах по развитию предпринимательства и стимулированию деловой активности в административно-территориальных единицах Республики Абхазия", согласно которому в муниципалитетах появятся Уполномоченные по экономическим вопросам. По мнению министра экономики Адгура Ардзинба, этот шаг будет стимулировать деловую активность населения в районах и способствовать развитию предпринимательства.

"Мы расширили функционал, обязанности местных органов власти, возложили персональную ответственность на глав администраций районов за работу в части предпринимательской активности, инвестиционной деятельности, снижения административных барьеров для предпринимателей. Это нужно для того, чтобы был единый подход к работе, связанной с созданием максимально удобных условий для предпринимателей. И показателем эффективности работы главы администрации должно становиться создание новых рабочих мест. Насколько экономически ситуация меняется в районе, настолько эффективен глава администрации. Мы все должны понимать, что без развития предпринимательской деятельности, без развития этих инициатив, не будет развития экономики. Не будет развития экономики, не будет повышения пенсий и заработных плат. Это все взаимосвязано", — сказал Ардзинба.

Он подчеркнул, что если не создавать максимально удобные и комфортные условия для предпринимателей, то не будет никакого развития. Невозможно будет финансировать инфраструктурные объекты, дороги, энергетику. Ардзинба выразил сожаление, что на сегодняшний день не все это поняли.

"Для того, чтобы этот подход унифицировать, вовлечь в работу местные органы власти и министерство экономики и было принято это постановление", — добавил министр.

Функции уполномоченного будут переданы одному из сотрудников администрации. В Минэкономики считают, что передавать следует, как минимум, заместителю главы администрации. Предполагается, что этот человек, станет связующим звеном между предпринимателями и властью на местах. Он будет курировать все вопросы по взаимодействию с предпринимателями и отвечать за снижение на них административного воздействия.

"Надо всех предпринимателей знать в лицо и оказывать им поддержку. Осознание этого должно прийти, а инструментов более чем достаточно. Есть разные бюрократические препоны, которых можно избежать", — отметил министр.

Конкретно, по словам Ардзинба, речь идет о том, что из числа сотрудников администрации, это будет, как минимум, замглавы администрации, будет обозначен Уполномоченным по вопросам предпринимательства. Он конкретно будет все эти вопросы вести, сопровождать, чтобы предприниматели точно знали, кому звонить.