Лакоба рассказал, как однажды горы помогли Искандеру стать другим человеком

"Мы близко сошлись с Искандером в 1978-1979 годы, очень сложный для него период. У меня как раз вышел первый сборник стихов "Колесо и снег". Я ему прочитал его, Искандеру очень понравилось и он считал, что это необычные вещи. Он сказал, что в моих вещах много трагичного и мрачного, что было созвучно с его состоянием в тот момент", — рассказал Лакоба.

Сложность была в том, как вспоминает Станислав Лакоба, что в 1979 году в Москве вышел альманах "Метрополь", в котором он принимал участие и опубликовал небольшой рассказ.

"Тогда и началась травля известных писателей, опубликованных в альманахе, в том числе Искандера. Его вызывали в разные организации для беседы, перестали публиковать, и долгое время ничего не издавали. Он приехал в тяжелом психологическом состоянии. А я в тот период как раз занимался археологией, историей и собирался идти к пастухам на Бзыбский хребет. Искандер как-то в разговоре заинтересовался этим и сказал, что с удовольствием бы пошел. И мы поднялись в горы на высоту 2300 метров. И там дней десять находились. Я смотрю, он как-то пришел в себя, ожил, стал совершенно другим человеком стал и перешел в свою ту самую детскую патриархальную среду, в которой он жил в Чегеме, я так думаю. Он наслаждался, упивался природой. И когда мы спустились потом в Сухум, это был уже совершенно другой человек. Его нервное состояние улетучилось, он больше не заморачивался темными мыслями. Это был здоровый человек, который сразу окунулся в творческую среду", — вспоминает историк.

Писатель и поэт Фазиль Искандер скончался в Москве 31 июля 2016 года.



