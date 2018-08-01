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Алиса Ардзинба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ардзинба о плановом лечении в РФ граждан Абхазии по полисам ОМС: по направлению Минздрава

Радио
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На каких условиях гражданам Абхазии, получившим российские полиса ОМС будет оказываться плановая и экстренная медицинская помощь, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала заместитель минитсра здравоохранения республики Алиса Ардзинба.

"Для того, чтобы получить медицинскую помощь в больницах России по полису ОМС, если говорить о неэкстренной помощи, то обязательно должно быть направление со стороны Минздрава или того учреждения, которому Минздрав делегирует свои полномочия по направлению граждан на лечение. Заниматься выдачей направлений и в целом координировать выезд граждан на плановое лечение в Россию будет исключительно Министрество здравоохранения. Без направления Минздрава Абхазии попасть в медицинское учреждение России на основании полиса будет невозможно. В случае экстренной помощи, граждане Абхазии по полисам ОМС будут обслуживаться без направлений", — рассказала Алиса Ардзинба.  

В феврале 2018 года Совет Федерации ратифицировал Соглашение с Абхазией, согласно которому граждане России, постоянно проживающие в Абхазии, смогут пользоваться полисами обязательного медицинского страхования (ОМС) РФ и получать бесплатную экстренную помощь в медицинских организациях Российской Федерации.


Теги:
полисы, Такие обстоятельства, Министерство здравоохранения Абхазии, Абхазия



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