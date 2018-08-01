Ардзинба о плановом лечении в РФ граждан Абхазии по полисам ОМС: по направлению Минздрава

"Для того, чтобы получить медицинскую помощь в больницах России по полису ОМС, если говорить о неэкстренной помощи, то обязательно должно быть направление со стороны Минздрава или того учреждения, которому Минздрав делегирует свои полномочия по направлению граждан на лечение. Заниматься выдачей направлений и в целом координировать выезд граждан на плановое лечение в Россию будет исключительно Министрество здравоохранения. Без направления Минздрава Абхазии попасть в медицинское учреждение России на основании полиса будет невозможно. В случае экстренной помощи, граждане Абхазии по полисам ОМС будут обслуживаться без направлений", — рассказала Алиса Ардзинба.

В феврале 2018 года Совет Федерации ратифицировал Соглашение с Абхазией, согласно которому граждане России, постоянно проживающие в Абхазии, смогут пользоваться полисами обязательного медицинского страхования (ОМС) РФ и получать бесплатную экстренную помощь в медицинских организациях Российской Федерации.



