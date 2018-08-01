Гаспарян о гибели журналистов в ЦАР: публикации о "длинной руке Кремля" - спекуляция

О гибели съемочной группы в Центральноафриканской Республике стало известно вечером 31 июля. Убиты журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. По имеющейся информации, они отправились в ЦАР снимать документальное кино о работе в стране российской "частной военной компании Вагнера".

Когда на лентах информационных агентств появились первые сообщения о гибели съемочной группы, имена убитых еще не были известны, однако уже успели появиться публикации о "длинной руке Кремля", мести российских спецслужб, и это в чистом виде безумие, отметил в беседе на радио Sputnik Беларусь известный публицист, общественный деятель, политический эксперт Армен Гаспарян.

"Погибшие журналисты славились своими ярко выраженными оппозиционными взглядами, которые они не скрывали. И каждый раз, когда что-то подобное происходит, начинаются спекуляции о том, что спецслужбы были недовольны и постарались сделать все, чтобы задушить голос свободы", — отметил Гаспарян.

В то же время, по словам собеседника, за всеми этими спекуляциями и резонансом остается ряд важных вопросов, на которые пока никто не дал ответ. В частности, насколько отдавали себе отчет погибшие журналисты в том, куда именно они едут, знали ли о специфике региона и почему с ними не было никакой охраны.

"То, что их водитель не пострадал, это самое интересное в этой истории. Нарушено ключевое правило, ведь в таких случаях не оставляют никого живого, потому что мертвых не допрашивают. А на водителе нет ни единой царапины, и он уже начинает рассказывать о том, что трех человек буквально изрешетили пулями, и нам предлагается во всю эту ахинею поверить", — сказал Гаспарян.

По признанию собеседника, более всего его взбесили претензии к российскому посольству в ЦАР, сотрудники которого не проследили за погибшими журналистами.

"Каким образом они должны были проследить, если три погибших журналиста не поставили посольство в известность о том, что они прибыли в республику и что они отправляются за 300 километров от столицы делать какие-то съемки? Это в чистом виде спекуляция на трагедии", — подчеркнул Гаспарян.

В данном случае спекулировать на смерти — это большая гнусность и подлость, здесь прежде всего должны звучать соболезнования родным и близким погибших, резюмировал собеседник.