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Анар Садыхов
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Садыхов о диалоге курдов с правительством Сирии: решили не повторять ошибку

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Эксперт по Ближнему Востоку Анар Садыхов рассказал радио Sputnik, почему курды решили вступить в диалог с Дамаском без каких-либо предварительных условий.

Давление Турции и желание США покинуть со временем Сирию вынуждает курдов вступить в прямые переговоры с сирийским правительством и в конечном итоге перейти под опеку официального Дамаска, заявил Sputnik Азербайджан политолог, эксперт по Ближнему Востоку Анар Садыхов.

Политическое руководство коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) объявило в минувшую субботу о достижении важных договоренностей с сирийским правительством по прекращению конфликта и послевоенному обустройству страны. В заявлении СДС говорится, что по итогам состоявшихся в Дамаске переговоров стороны договорились "о разработке дорожной карты по строительству децентрализованной демократической Сирии".

"Ранее курды заявляли о необходимости федерализации Сирии и создания автономных областей со своими советами и полицией, но данный вариант не устраивает Дамаск. Максимум, что Дамаск готов им предоставить – это местное самоуправление с учетом культурных особенностей", — отметил Садыхов.

Курды создали в ноябре 2013 года автономные органы управления в трех регионах Сирии (Камышлы, Кобани и Африн), а затем, после создания СДС, в 2015 году отвоевали у террористической группировки "Исламское государство" провинции Хасеке и Ракка, а также восточный берег Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор. Отряды СДС, которым оказывали поддержку ВВС коалиции во главе с США, контролируют сейчас 27% территории Сирии.




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