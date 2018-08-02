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Амиран Кварчия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кварчия о службе в ВДВ: всегда свежая голова и присутствие страха

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О том, какими чертами характера должны обладать десантники, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал председатель Союза десантников республики Амиран Кварчия.

"В наше время, когда призывали в армию, первым долгом смотрели на физические данные. Желания, в какие войска хочешь идти, тогда не спрашивали. Всему остальному научат. Было плечо друга. Все, чему учат, нужно знать, как азбуку, все это автоматически вырабатывается и пригодится в дальнейшем. Сейчас еще больше требования, чем тогда. Но когда служили мы, от нас требовали не впадать в панику на любом задании. Всегда выручают физические данные. И должна быть всегда свежая голова. Естественно, должен присутствовать страх. Если не будет страха, то и голова не будет работать. Страх помогает на месте выбирать правильную тактику", — сказал Амиран Кварчия. 

2 августа десантники Абхазии наряду  российскими военными отмечают свой праздник. История Воздушно-десантных войск (ВДВ) берет свое начало 2 августа 1930 года, когда на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем для выполнения тактической задачи впервые было десантировано на парашютах подразделение десантников в составе 12 человек. 





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