Чанба о ситуации в Абхазском драмтеатре: потеря контроля над эмоциями приводит в тупик

"Резкая смена руководства театра была вызвана разными причинами, но говорить об этом сейчас не стоит, потому что это внутренняя жизнь театра, любого театра. Единственное, что я бы хотел сказать, ничего особенного, проблемного, трагического в театре не было. В любом творческом коллективе возникают какие-то внутренние противоречия, разные видения. Мы все люди сцены очень эмоциональные люди, мы и должны быть такими. К счастью не всегда наши взгляды совпадают. Нужно, конечно, всегда контролировать свои эмоции. Потеря контроля приводит к тупику во взаимоотношениях и это начинает работать против творчества. И в этот момент нужно, конечно, принимать такие меры, которые были предприняты руководством страны. За этот короткий период время показало, что было принято правильное решение. Все начали заниматься творчеством – тем, чем мы должны заниматься", — отметил Чанба.

В июне на должность генерального директора Государственного драматического театра Абхазии приказом министра культуры и охраны историко-культурного наследия был назначен Народный артист Абхазии Нодар Чанба.



