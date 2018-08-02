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Нодар Чанба
© Sputnik Зафас Гамгия

Чанба о ситуации в Абхазском драмтеатре: потеря контроля над эмоциями приводит в тупик

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О причинах смены руководства в Государственном драматическом театре Абхазии на пресс-конференции в Sputnik рассказал генеральный директор театра Нодар Чанба.

"Резкая смена руководства театра была вызвана разными причинами, но говорить об этом сейчас не стоит, потому что это внутренняя жизнь театра, любого театра. Единственное, что я бы хотел сказать, ничего особенного, проблемного, трагического в театре не было. В любом творческом коллективе возникают какие-то внутренние противоречия, разные видения. Мы все люди сцены очень эмоциональные люди, мы и должны быть такими. К счастью не всегда наши взгляды совпадают. Нужно, конечно, всегда контролировать свои эмоции. Потеря контроля приводит к тупику во взаимоотношениях и это начинает работать против творчества. И в этот момент нужно, конечно, принимать такие меры, которые были предприняты руководством страны. За этот короткий период время показало, что было принято правильное решение. Все начали заниматься творчеством – тем, чем мы должны заниматься", — отметил Чанба. 

В июне на должность генерального директора Государственного драматического театра Абхазии  приказом министра культуры и охраны историко-культурного наследия был назначен  Народный артист Абхазии Нодар Чанба.





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