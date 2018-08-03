14:19 03 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.45
  • EUR73.47
Поиск
Борис Барциц
© Sputnik / Томас Тхайцук

Барциц о "Сухумском заплыве": не обязательно быть профессиональным пловцом

Радио
Получить короткую ссылку
59 0 0

О "Сухумском заплыве", который состоится в Абхазии 4 августа, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал руководитель клуба "Спорт Апсны" Борис Барциц.

"Принять участие в заплыве может любой желающий – это и дети, и взрослые, и любители, не обязательно быть профессиональным пловцом. Участие в соревнованиях абсолютно бесплатное. Делаем мы это для того, чтобы популяризировать плавание в Абхазии. Есть мысль создать мероприятие, которое станет знаковым для Сухума. Есть такой опыт проведения заплыва, как "Геленджикская миля", куда со всей России более 700 спортсменов приезжают. Это большое событие для города. Мы хотим создать подобное в нашем городе. "Сухумский заплыв" впоследствии может превратиться в большое и интересное мероприятие. У нас в Сухуме замечательная бухта, можно делать различные дистанции, рассказал Барциц. 

"Сухумский заплыв" — это соревнования по плаванию на открытой воде, которые пройдут в столице Абхазии 4 августа на "Мокко пляже". Регистрация участников откроется в 8 часов утра, старт соревнований – в 10 часов утра. 




Главные темы

  • Выборы президента РФ в регионах России
    Российский загранпаспорт стал дороже

    В начале июля Владимир Путин подписал федеральный закон "Об увеличении сбора за выдачу ряда документов с электронным чипом". Он вступил в силу по истечении месяца со дня официального опубликования.

    59
  • Тактико-специальные учения спецназа ЮВО
    Российская военная авиация "заминировала" побережье Абхазии

    Военная авиация Южного военного округа произвела у берегов Абхазии условное минирование с помощью вертолетной системы ВС¬М-1.

    455
  • Отражение круизного лайнера на поверхности океана в районе Бермудских островов
    Раскрыта тайна Бермудского треугольника

    Район Атлантического океана, ограниченный треугольником, вершинами которого являются Флорида, Бермудские острова и Пуэрто-Рико, известен исчезновением кораблей и самолетов. Он считается одним из самых загадочных мест на планете.

    77

Орбита Sputnik

  • Архивное фото пожилой женщины
    Квартирный вопрос

    Более ста жителей казахстанского Павлодара стали "бомжами": неожиданно владельцы квартир оказались выписанными из собственного жилья.

  • Мужчина смотрит видео во время езды. Архивное фото
    Внимание на дорогу

    В Бишкеке задержали водителя маршрутки, который смотрел видео на смартфоне прямо во время движения.

  • Золотые цепочки
    Дела амурные

    Сотрудники милиции задержали жителя Витебска, который знакомился в интернете с девушками, жил у них, а затем скрывался с ювелирными изделиями.

  • Топор
    А вот и Джонни!

    Выпил и решил развлечься: мужчина в Риге взял топор и разбил окна двух патрульных полицейских машин.

  • Премьер-министр Саулюс Сквернялис во время презентации в Сейме отчета о работе камбина, 10 апреля 2018 года
    Копание в прошлом

    Премьер Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что не считает необходимым объявлять компартию республики (КПЛ) преступной организацией.

  • Центр матери и ребенка в Кишиневе
    "Медицинская мафия"

    Еще один коррупционный скандал сотряс Молдову: на этот раз в поле зрения правоохранительных органов попали врачи Центра матери и ребенка.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Не угоститесь: супермаркет из войлока в Лос-Анджелесе
Вылечить лечебницу: источник в Приморском спустя год после взрыва военсклада
"Вылечить" лечебницу: источник в Приморском спустя год после взрыва военсклада
Что есть в жару, чтобы не стало плохо
Советы: что есть в жару

Соцсети

Sputnikabkhazia