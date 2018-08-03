Барциц о "Сухумском заплыве": не обязательно быть профессиональным пловцом

"Принять участие в заплыве может любой желающий – это и дети, и взрослые, и любители, не обязательно быть профессиональным пловцом. Участие в соревнованиях абсолютно бесплатное. Делаем мы это для того, чтобы популяризировать плавание в Абхазии. Есть мысль создать мероприятие, которое станет знаковым для Сухума. Есть такой опыт проведения заплыва, как "Геленджикская миля", куда со всей России более 700 спортсменов приезжают. Это большое событие для города. Мы хотим создать подобное в нашем городе. "Сухумский заплыв" впоследствии может превратиться в большое и интересное мероприятие. У нас в Сухуме замечательная бухта, можно делать различные дистанции, рассказал Барциц.

"Сухумский заплыв" — это соревнования по плаванию на открытой воде, которые пройдут в столице Абхазии 4 августа на "Мокко пляже". Регистрация участников откроется в 8 часов утра, старт соревнований – в 10 часов утра.