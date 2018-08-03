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Секретарь совбеза Мухамед Килба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Килба: не удивлюсь, если Грузия признает независимость Абхазии и Южной Осетии

Радио
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Секретарь Совета Безопасности Абхазии Мухамед Килба в интервью Sputnik высказал мнение, что Грузия может вступить в НАТО с определенными оговорками.

"Я думаю, возможно, такое решение, как вступление Грузии в НАТО с определенными оговорками. Не удивлюсь, если Грузия вынуждена будет признать независимость Абхазии и Южной Осетии. И это возможно как вариант. Но и ответственность высочайшая. Потому что после признания нас Грузией, отношение к нам мирового сообщества будет очень жестким. Мы должны быть ко всему готовы, будь то военные или другие аспекты. Важны вопросы правопорядка, стабильности в обществе, экономическое, социальное развитие. Не получится  лежать на берегу моря и ждать, чтобы все нас признали. Мы должны трудиться и строить уютное государство для всех граждан, которые здесь проживают", — отметил Килба.

Теги:
военные учения, НАТО, Совет Безопасности Абхазии, Мухамед Килба, Абхазия



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