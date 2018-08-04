Адлейба о школах диабета в Абхазии: наших людей надо будет за уши тащить

"Такие обстоятельства": Адлейба о школах диабета в Абхазии /

"Школа диабета начала свою деятельность с 16 июля. Сейчас мы занимаемся ремонтными работами, потому что больницы не располагали готовыми помещениями. Надеемся уложиться в срок, 16 августа планируем провести открытие. Сам проект будет осуществляться до 16 апреля, далее школы диабета останутся при больницах. Эндокринологи продолжат свою работу. Задача наша, гражданского общества, это налаживание работы. В Абхазии есть практика создания школ диабета, но они не столь популярны, этим вопросом надо заниматься масштабно. Может немного и грубо, но наших людей надо за уши тащить в эти школы. Потому что никто не хочет учиться, слушать, все хотят волшебную пилюлю", — сказала Асида Адлейба.



Школы диабета будут открыты в Сухумской второй клинической больнице и Гагрской центральной районной больнице. Школы будут открыты по программе поддержки гражданского общества, созданной по инициативе Евросоюза и Программа развития ООН.