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Асида Адлейба
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Адлейба о школах диабета в Абхазии: наших людей надо будет за уши тащить

Радио
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Об открытии школ диабета в Сухуме и Гагре в эфире радио Sputnik рассказала координатор проекта, сотрудник общественной организации "Центр развития" Асида Адлейба.

"Школа диабета начала свою деятельность с 16 июля. Сейчас мы занимаемся ремонтными работами, потому что  больницы не располагали готовыми помещениями. Надеемся уложиться в срок, 16 августа планируем провести открытие. Сам проект будет осуществляться до 16 апреля, далее школы диабета останутся при больницах. Эндокринологи продолжат свою работу. Задача наша, гражданского общества, это налаживание работы. В Абхазии есть практика создания школ диабета, но они не столь популярны, этим вопросом надо заниматься масштабно. Может немного и грубо, но наших людей надо за уши тащить в эти школы. Потому что никто не хочет учиться, слушать, все хотят волшебную пилюлю", — сказала Асида Адлейба.
 
Школы диабета будут открыты в Сухумской второй клинической больнице и Гагрской центральной районной больнице. Школы будут открыты по программе поддержки гражданского общества, созданной по инициативе Евросоюза и Программа развития ООН.

Теги:
диабет, Программа развития ООН, Асида Адлейба, Абхазия, Медицина и здоровье



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