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Константин Тужба
© Sputnik Томас Тхайцук

Тужба о "Sukhum Open": помогает развитию туризма

Радио
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Президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба в эфире радио Sputnik отметил, что проведение Международного шахматного фестиваля "Abkhazia Open", в рамках которого проходит турнир "Sukhum Open", способствует привлечению внимания к столице Абхазии, развитию туризма.

"Можно сказать, что в последнее время уровень  Сухумского  турнира не повышался. Это может было связано с моей усталостью. Но сейчас у меня появились силы, и я настроен, поднять уровень турнира, особенно "Sukhum Open". Глава города обещал поддержать наш турнир, потому что это связано с привлекательностью, имиджем Сухума, с шахматным туризмом. Фестиваль наш давно уже себя зарекомендовал. Его проведением можно привлечь внимание к городу. Я помню, у нас проходил кинофестиваль, другие мероприятия. Все это направлено на поднятие  имиджа города Сухум, а наш шахматный фестиваль частичка в этой общей работе", — сказал Тужба.

Международному  шахматному  фестивалю "Abkhazia Open" 15лет. В этом году  фестиваль проходит по 10 дней в 4 городах Абхазии. Соревнования уже прошли в Очамчыре и Гудауте, эстафету принял Сухум. Турнир завершится в Гагре. В следующем году Международный фестиваль будет проходить и в Новом Афоне.




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