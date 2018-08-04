Тужба о "Sukhum Open": помогает развитию туризма

"Можно сказать, что в последнее время уровень Сухумского турнира не повышался. Это может было связано с моей усталостью. Но сейчас у меня появились силы, и я настроен, поднять уровень турнира, особенно "Sukhum Open". Глава города обещал поддержать наш турнир, потому что это связано с привлекательностью, имиджем Сухума, с шахматным туризмом. Фестиваль наш давно уже себя зарекомендовал. Его проведением можно привлечь внимание к городу. Я помню, у нас проходил кинофестиваль, другие мероприятия. Все это направлено на поднятие имиджа города Сухум, а наш шахматный фестиваль частичка в этой общей работе", — сказал Тужба.

Международному шахматному фестивалю "Abkhazia Open" 15лет. В этом году фестиваль проходит по 10 дней в 4 городах Абхазии. Соревнования уже прошли в Очамчыре и Гудауте, эстафету принял Сухум. Турнир завершится в Гагре. В следующем году Международный фестиваль будет проходить и в Новом Афоне.