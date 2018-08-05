Вартагава: работаем над тем, чтобы увеличить скорость поездов в Абхазии

"Мы большое внимание уделяем путевому хозяйству. Состояние путей сегодня удовлетворительное. По нашим заявкам в год 3-4 раза к нам заходит путеизмерительный вагон, и мы приводим все в соответствие. Но больные места железнодорожного полотна как были, так и остаются. Мы работаем над тем, чтобы увеличить скорость пассажирских поездов. Делаем все, чтобы они из Абхазии выходили на Северо-Кавказскую железную дорогу по графику. Есть проблемы и по энергетике, надо вкладывать в подстанции, по мере своих возможностей пытаемся привести их в порядок. Путейцы в неделю раз или два делают обход, следят за тем, чтобы железнодорожное полотно было в удовлетворительном состоянии. Конечно, состояние полотна влияет на скорость и безопасность. Есть мосты, которые от Сухума до Очамчыры работают по временной схеме, так как были повреждены в ходе войны. Мы работаем над решением этих вопросов со своими коллегами из Северо-Кавказской железной дороги. Хотим, чтобы специалисты приехали, и осмотрели состояние этих мостов. Мы также стараемся поддержать чистоту и порядок на вокзалах", — сказал Вартагава.