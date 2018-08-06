Кишмария: если Грузия нападет на Абхазию, то потеряет еще большую территорию

Кишмария: если Грузия нападет на Абхазию, то потеряет еще большую территорию /

Грузия по-прежнему угрожает безопасности Абхазии – на территории Грузии регулярно проводятся международные учения с участием стран НАТО, действуют военно-биологические лаборатории США. Тбилиси отказывается от договоренностей о неприменении оружия, отметил военный журналист Sputnik Александр Хроленко, задавая вопрос министру.

"Самое важное, что на территории Абхазии создана и действует Объединенная войсковая группировка Республики Абхазия и Российской Федерации, которая имеет достаточно сил и средств для отражения внешней агрессии. И если состоится очередная военная авантюра (у нас есть разведданные о существовании подобных планов в Тбилиси), то Грузия потеряет гораздо большую территорию, чем в 2008 году.

Замечу, часть грузинского населения нашей республики, не запачканная войной против соседей, много лет спокойно проживает рядом с абхазами. Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в нашем строю было немало грузин, и героями Абхазии стали, и до сих пор здесь живут. То, что Грузия планирует еще раз пойти на Абхазию – это понятно, они не успокоятся, их толкают, выделяют средства. А для чего Грузии еще такие вооружения, средства, биологическая лаборатория, корабли. Здесь не столько интерес Грузии, сколько интерес Запада поставить Россию на колени. Россия всегда была крепка и будет крепка. Я советский офицер и знаю, что может Россия. Попытка не пытка. Через чужие руки, а почему бы не толкнуть Грузию на какую-то пакость", — ответил Кишмария.

Многонациональные военные учения "Достойный партнер 2018" стартовали в Грузии 1 августа и продлятся до 15 числа.

Российские военные приступили к масштабным тактическим учениям на своих причерноморских территориях, в Абхазии и Южной Осетии.