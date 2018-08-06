Шакая рассказал об итогах марафона в поддержку строительства храма в Ткуарчале

Если люди сами построят храм, собрав деньги на него по крупицам, с мира по нитке, то энергетика у храма будет совсем иная, сказал в эфире радио Sputnik Абхазия учредитель КБФ "Ашана" Беслан Шакая.

4 августа в Ткуарчале дан старт сбору средств на строительство храма в честь Святого великомученика Евстафия Апсильского и в память о погибших защитниках города-героя Ткуарчал.

"В денежном выражении мы ожидали собрать большую сумму за один день, чем получилось, а если говорить о морально-этической стороне, то мы получили то, чего не ожидали. Главное, что мы очень довольны. Вся программа, которую мы планировали нашей инициативной группой, нам удалась. Люди были приятно удивлены, что заведена книга памяти благотворителей, которая будет храниться столько, сколько храм будет стоять", — рассказал Беслан Шакая.

Он сообщил о том, что на сегодняшний день на строительство храма в Ткуарчале собрано около 1 миллиона 800 тысяч рублей.

"Сегодня и завтра мы ожидаем еще перечисления, потому что люди подходили и просили расчетный счет. И тогда мы опубликуем итоговую цифру после проведения марафона. Кроме того, компания "Рубин"подарила 10 тонн цемента. Семья Анчабадзе из Ткуарчала прислала сообщение о том, что они оплатят и привезут для храма колокола. Это тоже существенная поддержка. Госкорпарации, которые работают в Абхазии, на практике еще не подключились, а на словах мы получили от них добро на участие. Неважно, чтобы люди принесли именно деньги. Кто-то привезет блоки, кто-то железо, кто-то пиломатериалы. В этом весь смысл огромной сопричастности. Люди сами построят. Когда люди делают сами, с мира по нитке, тогда у храма будет совсем иная энергетика", — отметил Шакая.

Культурно-благотворительный фонд "Ашана", Духовно-нравственный фонд имени Святого апостола Симона Кананита и Святого великомученика Евстафия Апсильского, а также администрация Ткуарчалского района объявили благотворительную акцию по сбору средств на строительство православного храма в Ткуарчале. Инициаторы акции отмечают, что храм будет построен в память о погибших в Отечественной войне народа Абхазии.



