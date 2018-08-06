18:23 06 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.50
  • EUR73.41
Поиск
Гарик Саманба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Саманба: к сожалению, у нас без винограда хотят сделать вино

Радио
Получить короткую ссылку
18 0 0

Председатель Госкомитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору Гарри Саманба в интервью Sputnik рассказал о том, что под видом домашнего вина нередко продают некачественный продукт.

"Для того чтобы изготовить вино в домашних условиях, нужен виноград. А если нет винограда, можно его не делать. К сожалению, у нас без винограда хотят сделать вино. Есть концентраты, которые продаются как в России, так и в Грузии. Одна полуторалитровая бутылка стоит 1,5 —2 тысячи рублей. Привозят и делают в 5-6 раз, а иногда и больше вина. Таким образом можно делать любое вино и давать ему названия. Сегодня это стало излюбленным методом изготовления вин. Почему-то люди, которые таким образом изготавливают вино как домашнее, дают ему грузинские брендовые названия, которые существовали еще в советские времена. Более того продают ежевичное вино, представьте себе, это сколько ежевики надо собрать, какие плантации нужны, чтобы изготовить хотя бы 100 литров вина", — сказал Саманба.

Теги:
виноделие, виноградники, Гарри Саманба, Абхазия, Общество



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Суд, правосудие
    Шпионские страсти

    Суд в Латвии приговорил обвиняемого в шпионаже в пользу России гражданина республики к трем годам заключения условно.

  • Клайпеда - вид города
    Не участвуем!

    Партия "Русский альянс" заявила, что не будет участвовать в процессе импичмента в отношении депутата горсовета Клайпеды Вячеслава Титова.

  • Президент Молдовы Игорь Додон.
    Общий стаж

    Президент Молдовы Игорь Додон рассказал, как решается вопрос начисления пенсий для трудовых мигрантов, долгое время проработавших в России.

  • Как таджик даёт взятку пограничнику
    Нет, я настаиваю!

    В сети появилось видео задержания гражданина Таджикистана – мужчина упорно пытался дать взятку пограничнику, чтобы попасть на территорию России.

  • Олимпийская чемпионка Ольга Забелинская
    Сменить команду

    Призер Олимпийских игр в велоспорте на шоссе россиянка Ольга Забелинская решила сменить спортивное гражданство, она будет выступать за Узбекистан.

  • Просмотр книги
    Агрессивный маркетинг

    Слишком настойчивые эстонские продавцы книг вызвали подозрение у жителей американского города Эль-Пасо.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Андреа Алаи, Италия. Ультрас. Спорт, серии, 1 место.
Победители конкурса имени Андрея Стенина
Последствия разрушительного землетрясения в Индонезии
Последствия разрушительного землетрясения в Индонезии
Рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения
Рейтинг доступности бензина в странах Европы

Соцсети

Sputnikabkhazia