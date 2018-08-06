Саманба: к сожалению, у нас без винограда хотят сделать вино

Саманба: к сожалению, у нас без винограда хотят сделать вино /

"Для того чтобы изготовить вино в домашних условиях, нужен виноград. А если нет винограда, можно его не делать. К сожалению, у нас без винограда хотят сделать вино. Есть концентраты, которые продаются как в России, так и в Грузии. Одна полуторалитровая бутылка стоит 1,5 —2 тысячи рублей. Привозят и делают в 5-6 раз, а иногда и больше вина. Таким образом можно делать любое вино и давать ему названия. Сегодня это стало излюбленным методом изготовления вин. Почему-то люди, которые таким образом изготавливают вино как домашнее, дают ему грузинские брендовые названия, которые существовали еще в советские времена. Более того продают ежевичное вино, представьте себе, это сколько ежевики надо собрать, какие плантации нужны, чтобы изготовить хотя бы 100 литров вина", — сказал Саманба.