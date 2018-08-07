Долгополов о ЧМ по футболу в Катаре: тяжелый эксперимент, но отступать некуда

Если бы члены исполкома Международной федерации футбола (ФИФА) тщательно изучили отчеты, то Катар не получил бы право проведения чемпионата мира в 2022 году, заявил бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер.

"Каждый год я бываю в столице Катара. И каждый год все больше становится огромных зданий, все больше становится станций метро и стадионов. Интересно, что выходы из станций метро спланированы так, что пассажиры, болельщики, будут выходить на самые трибуны стадионов. То, что в Катаре стоит жара под 50 градусов – это никогда ни для кого не было секретом. Удивлением для многих, в том числе и для многих спортивных журналистов, которые совершали туры в Катар на место будущих поединков чемпионата мира 2022 года, явилось другое. Многие стадионы оборудованы кондиционерами. И когда ты сидишь на трибуне, ты даже не понимаешь, почему тебе так хорошо. Я был поражен, как они сумели это сделать. Во-вторых, за всю историю чемпионатов мира это первенство будет проходить чуть ли не зимой – в ноябре-декабре. В это время в Катаре жарко, но не так, как сейчас. Я думаю, что с этим со всем можно справиться. Я видел фантастический для меня энтузиазм людей, которые готовят этот чемпионат мира. Там стараются, готовятся, заявили официально, что будут учиться у Москвы, будут перенимать опыт у городов, которые принимали нынешний чемпионат мира, сделают все от себя зависящее. Тут надо понимать, что такое Катар. Это крошечное государство. Раньше это была сплошная пустыня, а с каждым годом становится все больше зеленых мест. Это сделано огромными вложениями. Но Катар — очень богатая страна с такими залежами полезных ископаемых типа нефти и газа, что хватит наверное на три поколения. И работают на строительстве домов, стадионов, улучшении инфраструктуры не сами катарцы, а люди из других стран", — сказал Долгополов в эфире радио Sputnik.

Он также отметил, что его удивило заявление Блаттера. Возможно, Блаттер таким образом пытается привлечь к себе внимание, отметил эксперт.

"Ведь сам Блаттер был президентом ФИФА тогда, когда происходило голосование, когда впервые в истории ФИФА голосование решило, что Москва примет 2018, а Катар 2022. Все-таки уже нет возможности никуда этот чемпионат переносить, надо, чтобы все там прошло. Да, предстоит мировому футболу, болельщикам, особенно футболистам огромнейший тяжелый эксперимент, но если на этот эксперимент согласились, если на него потрачены миллиарды долларов, если за него официально проголосовали, то отступать уже некуда", — подчеркнул Николай Долгополов.