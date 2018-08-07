Елбакиев: накануне 8 августа 2008 года в воздухе пахло войной

Своими воспоминаниями о событиях 8 августа 2008 года в Южной Осетии в эфире радио Sputnik Абхазия поделился Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Южной Осетии Алан Елбакиев, который на тот момент работал в системе госбезопасности республики.

"Накануне 8 августа 2008 года ситуация была очень напряженной. Была информация о том, что войска Министерства обороны Грузии и другие силовые структуры приведены в боевую готовность и выведены из мест постоянной дислокации и фактически сосредоточены на южных границах республики Южная Осетия. Конечно, в воздухе пахло войной, потому что информационно, экономически, политически, во всех отношениях шла очень серьезная политическая игра. Руководство Грузии делало все, чтобы отвлечь наше внимание. Это и выступление Саакашвили 7 августа, накануне нападения, о том, что осетины, абхазы и грузины – это братья, что никаких силовых путей решения вопроса нет, призываем к миру и завтра же готовы к переговорам. А на самом деле Грузия через три часа начала массированный обстрел Цхинвала и всей территории Южной Осетии", — рассказал Елбакиев.

Грузинские войска в ночь на 8 августа 2008 года атаковали Южную Осетию, начав вторжение с массированного обстрела Цхинвала и нескольких населенных пунктов из установок залпового огня "Град" и ствольной артиллерии. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий разгромила грузинскую армию. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии.