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Круглый стол в формате видеомоста Москва – Цхинвал – Сухум на тему: Абхазия и Южная Осетия: десять лет без войны состоялся в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия
© Sputnik .

Маркедонов: важно вернуть самостоятельное значение событиям августа 2008 года

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Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Сергей Маркедонов во время видеомоста Москва – Цхинвал – Сухум в Sputnik отметил, что события августа 2008 года во многом потеряли в медийной среде свое самостоятельное значение.

"С одной стороны, события августа 2008 года воспринимают, как нечто спонтанное, нечто такое, что привело к изменению ситуации на Южном Кавказе. Получается, что Россия внезапно вмешалась и что-то поменяла. С другой стороны, события августа 2008 года воспринимаются, как исключительно прелюдия к тому, что случилось в Крыму и в Донбассе в 2014 году. Это на самом деле не совсем так, или совсем не так, поскольку каждое событие, каждый конфликт имеет свою самостоятельную логику. Мне кажется, что вернуть событиям 2008 года свою значимость чрезвычайно важно. Понятное дело, что то, что произошло в августе 10 лет назад не было каким-то экспромтом, конфликт развивался долго, даже еще с конца 80-х годов. В 2008 году впервые после распада Советского Союза Москва четко показала, что есть определенные "красные линии", за которые переходить нельзя", — сказал политолог. 

Круглый стол в формате видеомоста Москва – Цхинвал – Сухум на тему: "Абхазия и Южная Осетия: десять лет без войны" состоялся в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия во вторник 7 августа.




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