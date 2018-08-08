16:35 08 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.60
  • EUR73.82
Поиск
Гарри Купалба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Купалба: Америка обещала не реагировать, если Абхазию захватят до понедельника

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Абхазия: победить войну (5)
20010

Военный и политический деятель, бывший заместитель министра обороны Абхазии, генерал-майор Гарри Купалба в эфире радио Sputnik рассказал о том, что до событий августа 2008 года Грузия планировала захватить Абхазию.

"В январе 2008 года у нас была информация о том, что помощник госсекретаря США Метью Брайза встретился с руководством Грузии. В одной из бесед грузинская сторона поставила вопрос о том, что хочет обеспечить свою территориальную целостность и провести войсковую операцию по захвату Абхазии,  несмотря на Московское соглашение.

Мэтью Брайза некоторое время отнекивался, что соглашение нельзя нарушать, а затем договорился до того, если хотите провести операцию, то эта ваша территория, проводите. Но дал совет, чтобы начинали операцию в пятницу, в понедельник она должна была завершиться. Обещал, что госдеп Америки не предпримет никаких действий.

К 9 мая все было готово к началу операции. Если бы не вмешательство российского руководства в лице Путина, он пригрозил Саакашвили, что Россия не позволит развязать войну, и это их тогда остановило. Но, в конечном счете все это произошло в Осетии. Она была ближе, территория меньше, Олимпийские игры начинались. Решили, что если начнут в Осетии, то за день-два операцию завершат, мировое сообщество будет молчать. Вторым этапом этой операции, конечно же, была Абхазия", — сказал Купалба.

Темы:
Абхазия: победить войну (5)
Теги:
война, Вооруженный конфликт в Южной Осетии (2008), Грузия, Абхазия, США, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Газ
    Поднебесная с газом

    Казахстан экспортирует пять миллиардов кубометров газа в Китай, чтобы компенсировать убытки от поставок на внутренний рынок.

  • Экс-депутат Жогорку Кенеша Азиз Суракматов. Архивное фото
    С новым мэром!

    Бишкекский городской кенеш на внеочередной сессии избрал экс-депутата парламента страны Азиза Суракматова мэром столицы.

  • Трансформаторную будку разрисовали по мотивам мультфильма о трех богатырях
    Без подтекста

    Два белоруса повздорили во дворе многоквартирного дома под Минском из-за рисунка, на котором богатырь держит флаг России.

  • Илья Козырев
    Свободен!

    Защитник русских школ в Латвии, кандидат в депутаты Сейма Илья Козырев вышел на свободу, Полиция безопасности не стала добиваться его ареста.

  • Вид на Вильнюс, Литва
    Дайте денег!

    Литва запросила у ЕС почти шесть миллионов евро на развитие туризма – средства вложат в продвижение объектов природного и культурного наследия.

  • Ротонда в Парке Валя Морилор
    Вспомнить молодость

    Молдавская столица попала в список самых любимых направлений среди пожилых туристов из бывшего СССР.

  • Футбол, архивное фото
    В новые ворота

    В рамках программы развития футбола ФИФА в Таджикистане старые ворота на футбольных стадионах страны заменили на новые из Германии.

  • Работа визового отдела
    По Шелковому пути

    Узбекистан и Казахстан в ближайшее время введут для туристов в Центральной Азии аналог шенгенской визы – Silk viza.

  • Многоцелевой истребитель Eurofighter Typhoon
    Эхо взрыва

    Как нечаянно выпущенная натовскими лётчиками в Эстонии ракета стала отрезвляющим сигналом для местных политических сорвиголов – в материале Sputnik.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Полеты в небе над Каппадокией
82-летний японский бодибилдер
Возраст спорту не помеха: 82-летний японец занимается бодибилдингом
Как получить медицинский полис в Абхазии
Российский полис ОМС: как получить в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia