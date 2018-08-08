Купалба: Америка обещала не реагировать, если Абхазию захватят до понедельника

"В январе 2008 года у нас была информация о том, что помощник госсекретаря США Метью Брайза встретился с руководством Грузии. В одной из бесед грузинская сторона поставила вопрос о том, что хочет обеспечить свою территориальную целостность и провести войсковую операцию по захвату Абхазии, несмотря на Московское соглашение.

Мэтью Брайза некоторое время отнекивался, что соглашение нельзя нарушать, а затем договорился до того, если хотите провести операцию, то эта ваша территория, проводите. Но дал совет, чтобы начинали операцию в пятницу, в понедельник она должна была завершиться. Обещал, что госдеп Америки не предпримет никаких действий.

К 9 мая все было готово к началу операции. Если бы не вмешательство российского руководства в лице Путина, он пригрозил Саакашвили, что Россия не позволит развязать войну, и это их тогда остановило. Но, в конечном счете все это произошло в Осетии. Она была ближе, территория меньше, Олимпийские игры начинались. Решили, что если начнут в Осетии, то за день-два операцию завершат, мировое сообщество будет молчать. Вторым этапом этой операции, конечно же, была Абхазия", — сказал Купалба.