Силаев об августе 2008 года: Запад не оценил предложенный Россией компромисс

Старший научный сотрудник центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев во время видеомоста Москва – Цхинвал – Сухум в МИА "Россия сегодня" выразил уверенность, что ошибочно считать, что в августе 2008 года было два игрока или один игрок.

По его мнению, в действительности игроков было много, и главный урок, который следует извлечь из этих событий, заключается в том, что "бывают ситуации, когда разные политические тенденции соединяются в войну".

"Несет ли Запад ответственность за то, что произошло десять лет назад. И да, и нет. Да, потому что триумфалистский взгляд на исход холодной войны и развитие ситуации на постсоветском пространстве, на то, что произошло в 90-х, был иллюзией, которая толкала западных политиков к неверным решениям. С другой стороны, есть много свидетельств того, что, несмотря на это, ключевые факторы Запада не были готовы к тому, как развивались события", — пояснил эксперт.

В то же время, он считает, что и на Западе были игроки, заинтересованные именно в таком развитии событий, которые подталкивали ситуацию к тому, во что она вылилась. К обострению конфликта, продолжил он, привели в том числе неверные оценки таких политиков по поводу того, какие шаги Россия может предпринять в случае войны, и безусловная на уровне дипломатической риторики поддержка Тбилиси в их крайне рискованных действиях.

"Следует вывод, что ни один из мировых центров не может управлять такими ситуациями в одиночку. И если мы говорим о провале попытки глобального управления миром Западом, то десять лет назад мы увидели один из ярких примеров такого провала", — отметил Силаев.

Еще один момент, который, по его словам, не оценивают ни в Грузии, ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе — это в какой степени российская дипломатия была ориентирована на компромисс.

Эксперт напомнил, что даже после завершения боевых действий и начала поиска нового порядка, сутью первоначального предложения России не было признание независимости Южной Осетии и Абхазии, а определение их международного статуса, попытка выработать компромисс, который бы учитывал интересы вовлеченных сторон.

Силаев считает, что и в Грузии, и на Западе до сих пор убеждены, что с Россией ни о чем договариваться не нужно, а просто подождать, пока она рухнет. Он уверен, что "именно это нежелание признавать интересы России, жителей Южной Осетии и Абхазии длит все еще неопределенную ситуацию, которую мы наблюдаем сейчас".

"По-видимому, здесь тоже не должно быть иллюзий. Даже в России мы слышим, что нужно еще в чем-то уступить, что-то сдать и тогда все наладится. Я думаю, что один из уроков августа 2008 года заключается как раз в том, что если сдавать, то ничего не наладится. Установка на компромисс хороша, но она чего-то стоит только в том случае, если есть достаточные политические и иные ресурсы, силы, чтобы отстоять собственную позицию", — добавил он.

Российские эксперты, журналисты из Южной Осетии и Абхазии в ходе круглого стола в пресс-центре Sputnik обсудили некоторые итоги "пятидневной войны" в августе 2008 года, а также рассмотрели возможность повторения силовых действий со стороны Грузии и уроки, извлеченные из событий десятилетней давности.