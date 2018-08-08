Уралов: Саакашвили - пример авантюриста высокого уровня

Кондолиза Райс, которая в 2008 году была госсекретарем США, признала, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили во время конфликта в Южной Осетии "сорвался с поводка". Об этом в интервью "Коммерсанту" рассказал спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, который десять лет назад занимал пост вице-премьера.

"Михаил Саакашвили — это интереснейший пример постсоветского авантюриста высокого уровня, который нашел поддержку США и собственно выполнил то, для чего его придумали, то есть начать войну. Ситуация с Саакашвили была репетицией украинского кризиса. И можно сказать, что Саакашвили, когда действительно сорвался с поводка, а может, этот поводок специально подспустили, чтобы создавалось ощущение, что он сорвался.

Итогом всему, что его не судили, не поймали тогда еще, в 2008 году, за преступления, во многом стал возможен украинский кризис. И все эти Порошенки, Турчиновы чувствовали себя безнаказанно. Самое главное в ситуации с Саакашвили, что он начал гражданскую войну и сделал это абсолютно безнаказанно. Он никак за это не пострадал. Он является рукопожатным, несмотря на то, что ситуация у него складывается не очень. Он находится в обойме, не является презренным, за исключением России. Это пример авантюриста, который встал на службу США, выполнил грязнейшую, ужасную работу, при этом остался живым, невредимым и на коне", — сказал Уралов.