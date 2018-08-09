Трапш о ситуации в Абхазии: у хозяина нет палки разогнать птиц, клюющих его зерно

Находясь в отпуске в Абхазии, Николай Трапш поделился с радио Sputnik своим обывательским мнением о том, как можно улучшить уровень жизни в республике.

"В Абхазии бросаются в глаза очень разительные контрасты между уровнем жизни отдельных категорий населения. Эти контрасты даже в России не так заметны. Все это очевидно и наглядно, начиная от фасадов домой, машин и заканчивая возможностями тех или иных категорий людей обустроить свой быт. Это не вызывает отторжение или неприятие, это вызывает чувство сожаления и желание, чтобы это каким-то образом исправилось", — сказал Трапш.

Он также отметил слишком большую дифференциацию в устремлениях людей, проживающих в Абхазии.

"Кто-то рассматривает здесь свою работу и жизнедеятельность как деятельность не только на свое благо, но и на благо всего, что его окружает. А для кого-то, складывается ощущение, есть сегодняшний момент, нужно получить сейчас все блага жизни, а то, что будет потом, совершенно не важно. Это не было свойственно абхазам в предшествующие времена. Абхазия слишком маленькая страна, чтобы мы не думали о том, какой она будет через 15 или 50 лет. Разительные примеры – стихийные свалки мусора, незаконные постройки", — отметил эксперт.

По мнению Николая Трапш, на первом плане у абхазского общества должен стоять вопрос сохранения ресурсной базы, той самой неповторимой природы страны. Абхазия – очень ограниченная территория, и если ее хищнически использовать, то можно в конце концов оказаться на одной большой свалке, отметил Трапш.

"Ощущение такое, что мы живем лет 300 назад, когда каждый сам по себе. Нет ощущения того, что все, что происходит вокруг, управляемо. В отдельных моментах, когда наблюдаешь, складывается ощущение, что просто хозяина нет. Нет того, кто мог бы заботиться об интересах того или иного региона. Или же, зная немного эту проблему изнутри, хозяин есть, но у хозяина птицы клюют его зерно, а нет палки, чтобы их разогнать. Нет ресурса и механизма, чтобы всем управлять. Такие проблемы есть везде, они есть и в России, но в Абхазии это намного острее ощущается. В России мы зачастую не знаем, кто от нас живет в соседнем подъезде. Здесь мы прекрасно ориентируемся кто и откуда родом, какие связи родственные. Все это создает более напряженную обстановку. В Абхазии чиркать спичками совершенно нельзя, это ни к чему хорошему не приведет. Поэтому здесь и нужен в каждом конкретном случае хозяин, который мог бы этим процессом управлять", — считает Николай Трапш.

Николай Трапш — историк, кандидат исторических наук, специалист в области истории Кавказа в новое и новейшее время, а также политических процессов в Кавказском регионе на современном этапе. В настоящее время – директор Государственного архива Ростовской области и автономной некоммерческой научно-исследовательской организации "Центр междисциплинарных гуманитарных исследований".