Гаспарян: Запад устроил массовую истерику в 10-летие "Пятидневной войны"

Неофициальная "группа друзей Грузии" в ОБСЕ опубликовала во вторник, 7 августа, совместное заявление, приуроченное к 10-летней годовщине "российского военного вторжения в Грузию". Авторы заявления обратились к России с призывом "отказаться от своего признания так называемой независимости грузинских регионов Абхазия и Южная Осетия".

"10 лет прошло со дня агрессии Грузии против Южной Осетии и Абхазии. Опять массовая истерика на Западе. Казалось бы, 10 лет – хороший срок для осмысления всего того, что тогда произошло. 10 лет – это хороший срок, чтобы понять, что из себя представляет Михаил Саакашвили с его многочисленными, нынешними, в том числе, заявлениями. Это хороший срок, чтобы изучить суть вопроса и узнать, например, что еще 100 лет назад в составе Грузии не было ни Южной Осетии, ни Абхазии, что Абхазия в годы советской власти подверглась насильственной грузинизации со всеми вытекающими отсюда последствиями. А вплоть до 1931 года Абхазия была по сути союзной республикой, по крайней мере обладала таким статусом. Наконец, 10 лет – это хороший срок, чтобы понять, что тот, кто сеет ветер, всегда пожинает бурю. Признавали Косово, тогда почему не признают Абхазию и Южную Осетию? По сути, это одинаковые истории", — отметил Гаспарян.

8 августа исполнится 10 лет со дня вооруженного конфликта в Южной Осетии. Вооруженные силы Грузии в ночь с 7 на 8 августа 2008 года обстреляли из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска напали на Южную Осетию и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Абхазия, которая с 1993 года также не признавала юрисдикцию властей Грузии, тем временем вытеснила грузинские войска из верхней части Кодорского ущелья. РФ 26 августа 2008 года признала суверенитет двух автономий. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.