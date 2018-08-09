Герия об американской бабочке в Абхазии: появилась местами, справиться можно

Сочи атаковала американская белая бабочка. Есть ли угроза распространения ее на соседнюю Абхазию, в интервью на радио Sputnik рассказал начальник Государственной службы защиты растений Министерства сельского хозяйства республики Владимир Герия.

В Сочи насекомые уничтожают деревья и кустарники. Это уже вторая волна нашествия вредителя за летний сезон. По словам специалистов, насекомые атакуют в основном центр курорта, другие районы пострадали частично. К резкому увеличению числа вредителей привела устойчиво жаркая погода, сообщают "Вести Сочи".

"В Абхазии тоже есть локальные очаги сильного поражения. Началось все около двух недель назад с сопредельной с Сочи территории. Сейчас локальные очаги есть уже в Гудаутском и Очамчырском районах. Речь идет об улицах и нескольких дворах. Но поражение сильное", — рассказал Герия.

Он также напомнил, что американская белая бабочка поражает все растения, кроме вечнозеленых.

"Сейчас мы не акцентируем внимание государства и бюджета на мероприятия по борьбе с бабочкой. Но у нас есть все возможности для того, чтобы обработать пораженные участки. Мы общаемся с людьми. Можно и своими методами уничтожить вредителя – срезать и сжечь пораженные растения", — отметил эксперт.

Родиной американской белой бабочки является Северная Америка. В Абхазии этот карантинный вредитель числится с 1985 года. Распространяется бабочка как путем активного перелета – имаго, так и в стадиях гусеницы и куколки с растительной продукцией, в упаковочном материале и транспортных средствах. Типичными местами обитания белой бабочки являются насаждения в населенных пунктах, приусадебных садах, парках, древесная и кустарниковая растительность вдоль дорог и вокруг водоемов. Встречается бабочка также на опушках лесов, в полезащитных лесополосах и отдельных небольших рощицах.



