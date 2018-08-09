Зубец об обвале рубля: попытка спекулянтов "прокатиться" на курсе

"Если говорить о перспективах рубля, то я не вижу никаких фундаментальных угроз для нашей национальной валюты. Чтобы понять, что будет с рублем, надо понимать, что в экономику валюта, которую мы зарабатываем, заходит по двум каналам. Первый – это инвестиции. Второй – структура торгового баланса, положительное сальдо которого у нас весьма велико. То есть Россия продает товаров гораздо больше, чем покупает всякого импорта. С инвестициями в связи с последними санкциями у нас могут быть проблемы. Скорее всего приток инвестиций как по линии банковских кредитов, так и прямых инвестиций или инвестиций в российские ценные бумаги, скорее всего увеличиваться не будет. С другой стороны, на сегодняшний день основным источником внешней валюты для России остается положительное сальдо внешней торговли. Подскок курса доллара связан, с моей точки зрения, со спекулятивной историей, попыткой инвесторами-спекулянтами раскачать качели и прокатиться на курсе доллара вверх-вниз. Сначала спекулянты зарабатывают на его повышении, а потом будут зарабатывать на его падении. Это обычная история. Думаю, что в течение ближайших недель мы увидим стабилизацию", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Курс доллара превысил 66 рублей впервые с ноября 2016 года. За сутки он вырос на 2 рубля. Курс евро увеличился до 77 рублей. Рубль начал резко падать на фоне сообщений о введении новых антироссийских санкций со стороны США. Напомним, вечером 8 августа представитель Госдепа США Хизер Науэрт сообщила о вводе новых санкций против России из-за "использования химоружия в Солсбери".