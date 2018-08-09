17:43 09 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.29
  • EUR76.83
Поиск
Роза Тания
© Sputnik / Томас Тхайцук

Тания посоветовала, как в Абхазии не нарваться на "нитратные" фрукты и ягоды

Радио
Получить короткую ссылку
2110

Насколько безопасна продукция растительного происхождения, которая сегодня предлагается покупателю в магазинах и на рынках Абхазии, в интервью на радио Sputnik рассказала начальник Лаборатории агрохимической и фитосанитарной экспертизы Минсельхоза республики Роза Тания.

"Сегодня бахчевые уже идут в хорошем состоянии. С превышением уровня нитратов арбузы и дыни уже практически не встречаются. В начале июля арбузы были с незначительным превышением нитратов, но в пределах лабораторного допуска. В июле мы обращаем большое внимание на проверку бахчевых. Играют роль в этом вопросе и условиях хранения. Если условия хранения нарушаются, то нитраты могут превратиться в нитриты, что очень пагубно для здоровья человека. Сами нитраты не так опасны, как многие считают. В природе круговорот нитрата – это промежуточная фаза. Любое растение в независимости от того, внесли удобрения или не внесли, имеют определенное количество нитратов, но это все регламентируется. Но если человек употребляет в пищу большое количество нитратов, то уже в процессе пищеварения нитраты превращаются в нитриты, которые связывают кислород в крови", — рассказала Тания.

Роза Тания советует покупать фрукты и овощи по сезону. 

"Первые продукты старайтесь даже не давать детям. Это лишний риск. Но сегодня все овощи и фрукты можно спокойно кушать и не бояться", — подытожила начальник Лаборатории агрохимической и фитосанитарной экспертизы Минсельхоза республики.

 

Теги:
Гражданин и начальник, нитраты, фрукты, Роза Тания, Абхазия, Общество, Медицина и здоровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Товарищеский матч между молодежной сборной Абхазии по футболу и студенческой сборной Нигерии на сухумском стадионе Динамо
"По-товарищески": футбольный матч молодежных команд Абхазии и Нигерии
Как выйти сухим из воды: пес прокатился на доске, чтобы достать мячик
Выйти сухим из воды: пес прокатился на доске, чтобы достать мячик
Как получить медицинский полис в Абхазии
Российский полис ОМС: как получить в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia