Тания посоветовала, как в Абхазии не нарваться на "нитратные" фрукты и ягоды

"Сегодня бахчевые уже идут в хорошем состоянии. С превышением уровня нитратов арбузы и дыни уже практически не встречаются. В начале июля арбузы были с незначительным превышением нитратов, но в пределах лабораторного допуска. В июле мы обращаем большое внимание на проверку бахчевых. Играют роль в этом вопросе и условиях хранения. Если условия хранения нарушаются, то нитраты могут превратиться в нитриты, что очень пагубно для здоровья человека. Сами нитраты не так опасны, как многие считают. В природе круговорот нитрата – это промежуточная фаза. Любое растение в независимости от того, внесли удобрения или не внесли, имеют определенное количество нитратов, но это все регламентируется. Но если человек употребляет в пищу большое количество нитратов, то уже в процессе пищеварения нитраты превращаются в нитриты, которые связывают кислород в крови", — рассказала Тания.

Роза Тания советует покупать фрукты и овощи по сезону.

"Первые продукты старайтесь даже не давать детям. Это лишний риск. Но сегодня все овощи и фрукты можно спокойно кушать и не бояться", — подытожила начальник Лаборатории агрохимической и фитосанитарной экспертизы Минсельхоза республики.