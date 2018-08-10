22:30 10 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.91
  • EUR76.68
Поиск
Медвенский Николай
© Sputnik Зафас Гамгия

Медвенский об экспедиции на Санчару : больно видеть на улице останки красноармейцев

Радио
Получить короткую ссылку
3110

О том, как проходила экспедиция по поиску останков бойцов Великой Отечественной войны в горах Абхазии, на радио Sputnik рассказал руководитель международной военно-исторической поисковой экспедиции "Санчара. Высокогорный фронт 2018" Николай Медвенский.

Останки 11 солдат Красной армии, погибших на Санчарском перевале в ходе Великой Отечественной войны, с воинскими почестями похоронены в селе Псху.  

"В составе группы нас находилось шесть человек. До места нахождения останков из села Псху мы добирались пешком. Конечно, идя туда, всегда представляешь, что это такое, но всегда больно видеть, что белые кости, обмываемые дождями и снегами, находятся на поверхности. Возможно, когда-то прохожие туристы или пастухи их присыпали камнями, но со временем камни сыпятся вниз, фрагменты тел растаскивает на большие расстояния. Нельзя допустить, чтобы они продолжали лежать в таком состоянии. Это не по-человечески", — рассказал Медвенский. 




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Хакер за монитором компьютера, иллюстративное фото
    Секретов нет

    Центр анализа и расследования кибератак и компания Documentolog прокомментировали ситуацию вокруг сообщений об уязвимости в системе документооборота Казахстана.

  • Видео момента взрыва в центре Бишкека появилось в соцсетях
    Момент взрыва

    В Facebook появилось видео момента взрыва на улице Исанова в Бишкеке, при котором пострадал бизнесмен Александр Гайдуков.

  • Нефтяные цистерны, архивное фото
    Слухи не комментируем

    Белнефтехим отказался комментировать слухи о том, что Россия может ограничить беспошлинные поставки нефти и газа в Беларусь с IV квартала этого года.

  • Перрон Центрального вокзал в Киеве
    До Таллина не далеко

    Маршрут поезда Киев – Рига, который будет также проходить через Минск и Вильнюс, планируется продлить до Таллина.

  • Олег Матвейчев, архивное фото
    За корочку хлеба

    Население, которое уезжает из Прибалтики в Великобританию, может заменяться гражданами Украины, которых гонит нищета, заявил политолог.

  • Школа
    Великий и могучий

    Учителя русских школ Молдовы получили шанс повысить квалификацию - РУДН и Россотрудничество проведут курсы для преподавателей.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Огненный вихрь в деревне Вудвилл, Англия
Неделя в объективе: Ким Чен Ын, Ататюрк и животные с Путятины
Сильный ливень обрушился на окраины и центр города Гала в пятницу 10 августа.
По пояс в воде: жители Гала против стихии
Сколько мест в детских садах Абхазии
"В очередь!": ситуация с детсадами в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia