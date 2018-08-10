Медвенский об экспедиции на Санчару : больно видеть на улице останки красноармейцев

О том, как проходила экспедиция по поиску останков бойцов Великой Отечественной войны в горах Абхазии, на радио Sputnik рассказал руководитель международной военно-исторической поисковой экспедиции "Санчара. Высокогорный фронт 2018" Николай Медвенский.

Останки 11 солдат Красной армии, погибших на Санчарском перевале в ходе Великой Отечественной войны, с воинскими почестями похоронены в селе Псху.

"В составе группы нас находилось шесть человек. До места нахождения останков из села Псху мы добирались пешком. Конечно, идя туда, всегда представляешь, что это такое, но всегда больно видеть, что белые кости, обмываемые дождями и снегами, находятся на поверхности. Возможно, когда-то прохожие туристы или пастухи их присыпали камнями, но со временем камни сыпятся вниз, фрагменты тел растаскивает на большие расстояния. Нельзя допустить, чтобы они продолжали лежать в таком состоянии. Это не по-человечески", — рассказал Медвенский.



