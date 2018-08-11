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Евгений Князев
© Sputnik / Томас Тхайцук

Князев: пес из Абхазии сломал всю мою жизнь

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О судьбе щенка из Абхазии, попавшего в семью Народного артиста России Евгения Князева ровно год назад, артист рассказал в эфире радио Sputnik.

"Он изменил всю мою жизнь, сломал все мои графики. Это очень обаятельный, задорный, молодой пес. Он вырос большим, моей дочери Асе трудно с ним справляться и удерживать на поводке. Поэтому он оказался у нас дома. Утро начинается с того, что он ждет, когда я открою глаза, а я просыпаюсь рано, и с этого момента я должен немедленно встать и идти с ним на улицу, немедленно. И мы с ним рано утром идем гулять. Теперь мы его переименовали, назвали, как самозванца. Самозванца звали Гришка. Его запустили в дом, он тебе и ноги положил на стол", — шутит Евгений Князев.  

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Летом 2017 года дочь Народного артиста России Евгения Князева приютила у себя бездомного щенка из Сухума. 

Теги:
Евгений Князев, Абхазия


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